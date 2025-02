Se reveló el grado de la lesión de Edinson Cavani en Boca: qué tiene y cuántos días estará afuera

Boca no da para sustos y en las últimas horas se supo el grado de lesión de Edinson Cavani . El experimentado futbolista uruguayo atraviesa molestias en su espalda y será baja para los partidos del próximo viernes ante Banfield y en el debut de la Copa Libertadores , ante Alianza Lima.

Edinson Cavani, baja sensible en Boca para la Copa Libertadores

Si bien esta lesión no presenta gravedad, lo cierto es que requiere cierto cuidado, ya que desde el departamento médico no especificaron su grado ni tampoco la fecha de regreso del atacante a la Liga Profesional, por lo que apuestan a no apurar su evolución.