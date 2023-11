Guaymallén rindió homenaje a Jorge Sosa en la plaza que lleva su nombre

Sin dudas, “para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor”. Y sin dudas también, no es lo mismo Mendoza sin esa voz y ese puño y letra que sólo Jorge Sosa supo esgrimir. En reconocimiento a su pluma de genio, a su trascendencia, a su trayectoria, a su eterno legado, el municipio le rindió homenaje en la plaza que construyó y designó con su nombre, a través de la Ordenanza Nº9620/2022 con fecha del 15 de diciembre de 2022.

La previa artística comenzó con el elenco Porotita y Tatán, que invitó a los presentes a acercarse al escenario para divertirse con un espectáculo de humor infantil. Luego, se presentó el espacio verde y se pudieron apreciar dos pequeños fragmentos del talento de Jorge Sosa hecho monólogos.

Tras los audiovisuales, y en representación de la familia, Alé Julián Sosa tomó la palabra para agradecer y recordar a su papá con una poesía de Manuel Machado: “Qué agradable sorpresa, la verdad es que es muy gratificante ver todo lo que se ha montado en torno a su nombre. Él no estimaba mucho el protocolo ni que se erigieran efigies de ningún tipo, era tan sencillo como parecía. Es un enorme privilegio, un gran honor para nosotros, que su nombre siga vivo. Como decía él, en las plazas para acopiar a los niños. Es una manera de perpetuar su nombre. No es menor que haya actos de memoria activa o hacer que la memoria de alguna manera se manifieste con una presencia sólida, con algo que va a perdurar para los vecinos. Es un gusto recordar a papá así de bien, sonriendo como en el mural, como en los monólogos y caminándolo, una manera poética de pensar que andamos por él”.

Seguidamente, el intendente Marcelino Iglesias compartió el inicio de su vínculo con Jorge y cómo a lo largo del tiempo se fue estrechando esa relación de afecto, de conocimiento, de compartir visiones e ideales: “Quién no se emocionó con algunos de los poemas de Jorge; quién no se divirtió con los monólogos; quién, fuera de la provincia, no lagrimeó con Tonada de Otoño que compuso junto a Damián Sánchez. Siguiendo la tradición que hemos instaurado, de darle a los espacios públicos la personalidad y los recuerdos de aquellos que tuvieron que ver con nuestra cultura, decidimos con mucha alegría que esta plaza se llame Jorge Sosa. Y es un lugar que a él le gustaría porque es poco solemne, donde los chicos están jugando mientras nosotros hablamos, escuchamos música. Donde las familias van a poder venir a tomar mates, a charlar o a leer, tal vez, algunas poesías o monólogos de Jorge. Esto es el honor de poder haber concretado una obra que tiene un profundo contenido afectivo para mí y para muchos de los aquí presentes. Jorge, donde estés, contanos un monólogo, contanos un poema o hacenos escuchar tu hermosa canción, porque todos te lo vamos a agradecer”.

Finalmente, llegó el turno de la música en vivo, de poner en melodías y compases algunas de las célebres composiciones que tuvieron su sello. Estuvo a cargo del gran Pocho Sosa, su amigo entrañable; de Pablo Budini, que acompañó en cuerdas y también en voz; y de Sergio Martínez, que intervino con distintos relatos.

Jorge Sosa falleció el 4 de agosto de 2021, dejando vivo el recuerdo de una trayectoria que abarcó radios, canales de televisión y diarios. Una personalidad inconfundible y un multifacético apasionado que atravesó la escena local con su actividad artística, humorística y literaria. “No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño”, escribió de una vez y para siempre en la memoria de todos los mendocinos. Esta tonada, una de las más representativas de la provincia, fue inspirada a metros de la Plazoleta del Indio (Cacique Guaymallén).

Así es la plaza Jorge Sosa de Guaymallén

Está ubicada en la intersección de las calles Carlos Rodríguez y María Elena Walsh, a la altura del barrio Leonángeli de Los Corralitos, en el mismo sector donde hace un tiempo abrió sus puertas el nuevo edificio del jardín Huilén y donde próximamente funcionará la delegación de ese distrito. Por lo tanto, desde el inicio, el proyecto se pensó como un espacio integrado y confortable para el disfrute de actividades deportivas, recreativas y culturales

La obra implicó la construcción de veredas perimetrales y caminos internos; un atrio adoquinado que vincula la delegación con las distintas áreas de esparcimiento, como los juegos infantiles y la pista de salud para ejercitarse al aire libre. Vale mencionar que ambas cuentan con piso de caucho antimpacto. A su vez, se colocaron forestales y canteros con especies vegetales de alto valor ornamental; bancos en puntos estratégicos para lograr una visual panorámica de la plaza; luminarias con tecnología LED; y un sistema de riego automatizado, destinado a optimizar el uso del agua y evitar derroches.

Como parte del homenaje y para completar la infraestructura, los artistas Carla Korla y Gabriel Paredes pintaron un mural inspirado en la figura y el legado de Jorge Sosa. Se presenta como un juego de contraluces y contraformas, con los colores que supo amar a través de la tonada emblema que lleva su firma: Tonada de Otoño.