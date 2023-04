Zaira Nara confirmó su separación de Facundo Pieres: “No me da el tiempo”

Zaira Nara es una de las modelos más destacadas de la industria argentina, pero en los últimos meses ha sido foco de las distintas noticias en los medios de comunicación debido a su vida privada.

Zaira Nara y Facundo Piere se mostraron desde Punta del Este.

La hermana de Wanda Nara se contagió un poco de la blonda y cambió de pareja en varias ocasiones. En septiembre del año pasado terminó su relación con Jakobo Von Plessen y, algunos meses después, concretó un nuevo amorío.

Zaira Nara y Facundo Piere se mostraron desde Punta del Este.

En medio de sus vacaciones en Punta del Este, la morocha tuvo varios encuentros con Facundo Pieres que concretaron una relación de 4 meses, pero nunca lo presentó de manera formal. Más allá de esto, todos sus seguidores y periodistas sabían que la pareja ya estaba conformada.

Porqué se separó Zaira Nara

A pesar del gran amor que se sentían, cada uno tiene sus propios proyectos por lo que decidieron dar un paso al costado. Esto lo confirmó Zaira Nara en una entrevista con el programa Intrusos al notero Rafa Juli: “Aparecieron muy lindos proyectos, pero estoy haciendo muchas cosas, muchas otras cosas que no me da el tiempo”.

Zaira Nara se separó de Facundo Pieres.

Asimismo, agregó cuáles son sus prioridades y las razones por las que decidió dejar de lado la relación: “Además soy mamá y priorizo mucho estar con mis hijos. La tele te roba mucho tiempo así que estoy esperando un proyecto que sea más corto o que se pueda adaptar un poco más a mi vida”.

Antes de terminar la nota, el movilero le consultó cuándo se viene el blanqueo, pero ella hizo referencia a que nunca va acompañada a las fiestas por lo que no la verán del brazo con un novio: “Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes, no soy mucho de mezclar. Además no tengo nada que blanquear, estoy muy tranquila”.

Zaira Nara y Facundo Pieres, juntos en un exclusivo evento en Punta del Este. (Gentileza La Nación).

Por último, la destacada modelo respondió directamente a la consulta “¿Estás solita?” y dijo: “Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila, no estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá”.