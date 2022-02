Yao Cabrera reapareció tras su accidente, más picante que nunca: “Para los que me querían ver muerto”

Luego de estar internado un día por haberse caído de un tercer piso, Yao Cabrera reapareció en sus redes sociales y mandó mensajes para todos. En primer lugar, agradeció a sus amigos y familiares por el apoyo, pero, por otro lado, lanzó fuertes declaraciones contra la prensa “o los que me verían ver muerto”. Además, el youtuber adelantó que no se baja de la pelea contra Maidana.

Cabrera volvió a escribir en sus redes después del accidente. En una historia de su Instagram dijo lo siguiente: “Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto. Quiero decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido”.

Por otro lado, Cabrera dio detalles del futuro de su pelea tan esperada contra Marcos Maidana, el próximo 5 de marzo en Dubai. “Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos”.

El posteo de Yao Cabrera para sus seguidores: "Gracias a los que me querían ver muerto"

¿Cómo fue el accidente de Yao Cabrera?

Yao Cabrera sufrió una caída desde un tercer piso, mientras estaba pintando su casa. Después de horas de mucho hermetismo, apareció su mejor amigo Kevin Macri, quien explicó que Yao se fracturó una costilla. Además, agregó que “durante las primeras aproximadamente ocho horas de internación estuvo inconsciente” y que esperaban estudios sobre algún posible daño en la cabeza.

Luego, el miércoles por la mañana, Yao Cabrera recibió el alta ambulatoria. El abogado Alejandro Cipolla recién salido del hospital, donde se encontraba su cliente Cabrera, explicó: “Ya le dieron el alta ambulatoria, en siete días hacen una nueva tomografía. Mientras, siete días de reposo y le darían el alta definitiva si la última tomografía sale bien”. Cabe aclarar que en ningún momento se difundió algún parte medico oficial.

El youtuber deberá usar faja reductora para las lesiones en la costilla durante unos días. Además, le suministraron calmantes para los golpes y anticoagulantes para disolver el hematoma subdural.

¿Quién es el renombrado youtuber Yao Cabrera?

El joven es conocido por sus videos en Youtube. Cabrera es uruguayo y reside en Buenos Aires. Sus videos son sumamente virales por el contenido que comparte. En los últimos meses, su nombre acaparó las redes sociales y los medios, ya que confirmó que enfrentaría a Marcos Maidana en una pelea que se llevará a cabo el 5 de marzo en Dubai.