Yanina Latorre se cayó en plena emisión de LAM y preocupó a sus compañeros

Luego del arribo de LAM a América Yanina Latorre está más filosa que nunca y esta vez la víctima fue la abogada Ana Rosenfeld, con la que dejaron de ser amigas y la abogada calificó su relación como “una olla a presión” ya que tenían muchas cosas acumuladas.

En este contexto y en medio de una discusión caliente entre ambas, a la que se sumó Estefanía Berardi, fue la histórica angelita de LAM quien se cayó de su asiento, protagonizando un insólito blooper. Recordemos que ella estaba sin poder caminar, en vista de que se cayó en la calle, y sufrió un esguince en uno de sus pies.

Ángel de Brito terminó asistiendo a la panelista, y la ayudó a reponerse en su silla. La panelista sufrió un esguince en el pie, y actualmente está imposibilitada para caminar.

“Me caí en la calle. No puedo más del dolor, estoy asustada. Estaba cambiando unos regalos de mi cumpleaños en Palermo acá a diez cuadras del canal, había un escalón, no lo ví y me caí. No iba mirando el celular ni nada, me desmayé. Me dijeron que en principio es un esguince, tengo que hacerme estudios”, aseguró la periodista ni bien comenzó la emisión.