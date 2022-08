Yanina Latorre discutió en vivo sobre la honestidad con Vitette Sellanes, autor del robo del siglo: “Fuiste chorro”

Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los autores del robo del siglo, estuvo de invitado en LAM y teminó cruzándose fuerte con Yanina Latorre acerca de la honestidad. “Fuiste chorro”, le lanzó la periodista.

Luis Mario, oriundo de Uruguay, fue uno de los artífices del caso de robo más recordado en el país. Vitette fue apodado como el hombre del traje gris y fue condenado a 25 años de prisión.

“No me arrepiento de nada”, expresó el hombre en LAM, que fue condenado en agosto de 2010. En un momento de la charla, Yanina lo interrumpió.

“Cuando tu hijo sea grande y sepa todo lo que hiciste, ¿qué le vas a contar?”, consultó. “Los papás son malos y le dicen a los niños ‘ojo con ese’”, empezó respondiendo.

“Saben que papá escribió un libro, que se llama el ladrón del siglo, hay una película, entonces, que le voy a decir, la verdad”, contestó Vitette.

“Igual los papás no son malos”, retrucó Yanina. La respuesta no le gustó nada al invitado, que sorprendió a todos con su contestación.

Luis Mario Vitette Sellanes enfureció a Yanina Latorre

Vitette Sellanes narró que la panelista contó que cuidó al hijo de Celeste Cid, que vive en el mismo barrio de ella, cuando la actriz estaba con problemas de adicciones.

Yanina Latorre y Celeste Cid

“Tiene razón señora. Usted es buena porque llevó al hijito de su vecina (por Celeste Cid), que estaba media tóxica, a jugar con su hijo”, respondió, picante, e hizo explotar a Yanina.

Latorre interrumpió: “A mí no me corras con bolud... porque te digo dos cosas y te vas a levantar del móvil, no me corras”.

“Si hay algo que soy yo en la vida es honesta, lo único que te dije es que a los hijos hay que criarlos con buenos ejemplos, no me corras porque no ando robando bancos”, le dijo.

LUIS MARIO VITETTE SELLANES (Gentileza Clarín/Archivo).

El invitado respondió: “Mirá que yo no soy Berardi, a mí no me vas a correr con eso. Te lo digo, a mí no me vas a callar. Te digo, lo que vos dijiste anoche no es de buena gente”.

Entonces, Yanina dijo: “Ella es una laburante como yo ¿Y lo que vos hiciste? ¿Robar un banco, 19 palos y tener rehenes, sacarle la guita a la gente que la tenía guardada en el banco es de buena gente?”.

“La verdad es que yo veo y veo y digo ‘alguien tiene que poner un momento de coherencia’. Sos muy simpático, tomemos un vino si querés, pero fuiste chorro”, añadió.

“Es la verdad chicos, yo no puedo ser parte de esto. Vos venís a agredirme a mí, pero con qué cara, cuando en la vida uno hace cosas tiene que cerrar la boca, Dios mío”, precisó la panelista.

Yanina Latorre, furiosa contra el autor del robo del siglo: “Deberías estar en cana”

Y Vitette disparó: “¿Vos creés que Angelito nos interrumpe? No, porque te estoy dando a matar. Lo que hiciste, no se hace señora”.

“¿Cómo te vas a comparar conmigo? Estuviste 20 años en cana y tendrías que estar en cana”, señaló Yanina.

“Es cierto, pero a eso lo conté yo, pero eso que vos contás, no se puede contar”, apuntaló el autor del robo del siglo.

La angelita concluyó: “Yo no cometo ningún ilícito, si no no estaría acá sentada, soy muy buena laburando, laburo y gano un sueldo. Vivo de la mía, no me quedo con la guita de nadie”.

“No hago chistes de stand up con la guita que no devolví. Hablaste de rastrero, no sé ¿Y vos, qué sos? Estuviste un año preparándote para afanarte un banco. Das vergüenza y pena”, soltó.