Wanda recibió una propuesta amorosa de un fan y develó cuál es su situación sentimental con Mauro Icardi

Este miércoles Wanda Nara publicó en sus redes sociales una fotografía frente al espejo después de hacer gimnasia. En la misma posa con ropa deportiva negra demasiado ajustada y no deja nada a la imaginación.

Wanda Nara y una selfie antes de entrenar.

Además, este posteo que cosechó casi 400 mil likes despertó los elogios de sus seguidores y no faltaron las propuestas amorosas de varios fans masculinos, entre ellos el de uno que expresó: “Wanda, si dejás de seguir a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la guita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza”, expresó el usuario Foreveryoung.

La respuesta de Wanda Nara a un fan.

Ante semejante ofrecimiento, Wanda sorprendió con su contundente respuesta que aclara el estado de su situación: “Jajaja, no dejé a Icardi. Igual podría pagar yo. Pero estoy felizmente casada. Por eso, no. Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas, solas y en busca”.

El seguidor respondió exaltado ante semejante contestación: “Wanda, acabas de alegrarme el día. ¡Me respondiste! Te amo”. De esta manera la empresaria alejó todos los rumores luego de que él la dejara de seguir en la mencionada red social.

Alejandra Maglietti volvió a meterse con Wanda Nara

Este martes en Bendita mientras comentaban que Wanda Nara había subido una historia junto a Mauro Icardi para desmentir los rumores de separación.

“Wanda acaba de subir una historia paseando al perro con Icardi. Wanda, ¡dejá de tomarnos el pelo! ¡Basta, loco! ¡Basta!”, dijo la panelista del programa de Beto Casella.

Alejandra Maglietti y Wanda Nara.

Tras su pelea con la modelo en redes, el que no pasó desapercibido en medio del escándalo con la China Suárez, Maglietti volvió a apuntar contra Wanda Nara y esta vez fue contundente. “No manosees tanto la relación que, quizás, después termina saliendo todo mal”, la aconsejó a Wanda en tono enfático.

“Aunque Wanda no le perdone (a Mauro) lo de la China, yo no estaría todo el tiempo posteando mi cara sufriente. ¡Es agotador! ¡Es muy tóxica esa pareja!”, cerró sin pelos en la lengua la panelista.