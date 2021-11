Alejandra Maglietti le exigió a Wanda Nara que le pida disculpas

Alejandra Maglietti fue una de las tantas famosas que cayó en los efectos colaterales del Wandagate. Resulta que la panelista de Bendita había dado su opinión del caso a través de las redes sociales, y Wanda Nara le fue al hueso y la trató de “boludita”.

Ahora que todo parece estar resuelto, la abogada aseguró que la mujer de Mauro Icardi debería pedirle disculpas públicas al igual que lo hizo en la entevista de Susana Giménez con la China Suárez, donde le pidió perdón por la actitud machista que tuvo para con ella.

“A mí Wanda no me pidió perdón. Y yo, Wanda, no estuve con tu marido, encima. Yo merecía más perdón que la China”, sentenció la panelista. Y añadió: “Recibí sin comerla ni beberla”.

“Yo no tuve nada que ver, hice una opinión que no le importaba a nadie. Encima lo leyó a destiempo, eso había sido a la mañana, se atacó a la tarde... pero no tengo nada que ver Wanda, me podías pedir perdón también”, concluyó Alejandra Maglietti.

Alejandra Maglietti quiere que Wanda Nara le pida disculpas.

El tuit de la discordia entre Maglietti y Wanda Nara

“Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”, había escrito la panelista de Bendita a pocos días de que estallara el escándalo.

Atenta a todo, Nara le respondió sin filtro: “¿Necesitas nombres, boludita? ¡O un mapa para saber quién es la putita que manda fotos a casados! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”.