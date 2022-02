Quiso pero no pudo: Fede Bal y su frustrada experiencia en una app de citas

Fede Bal se encuentra a cargo de la conducción del programa “100 argentinos dicen”, hasta que Dario Barassi retorne de sus vacaciones en marzo. En la edición del martes del programa, surgió el tema de la aplicación de citas y el hijo de Carmen Barbieri contó una experiencia fallida lejos del país.

La conversación surgió a partir de la consigna que largaron en el programa: “¿Qué no debería verse en la foto de tu aplicación de citas?”. A lo que los participantes, contestaron opciones como “no tener algo en los dientes” o “que se muestre el baño”. Aunque no tuvieron éxito, Fede Bal bancó sus respuestas, diciéndoles que sus amigos le habían contado que lo del baño se veía mucho en la app.

Fede Bal seguirá como conductor del programa de Barassi hasta marzo

Luego de que los participantes contaron experiencias en Tinder, llegó el turno de Fede Bal, quien narró una situación fallida con una chica usando la aplicación fuera del país, aunque no especificó en que lugar. “Yo lo usé una sola vez, pero no acá, sino afuera”, comenzó. A lo que desde el estudio, sonó la canción “Mentís”. Fede contestó en tono de broma rápidamente: “No, no es así, me pueden respetar viejo”.

A continuación, Fede siguió contando: “Pasé a buscar a una chica a las 3 de la mañana y nunca me atendió”. Como una participante había dicho que uso la app pero dejo plantado a un chico, Fede Bal le hizo una broma: “¿No habrás sido vos, la que me dejaste plantada?”.

Fede Bal y sus tatuajes polémicos

El actor y conductor blanqueó que tiene más de un tatuaje inspirado en pasadas relaciones amorosas. El más conocido es el que tiene en su pecho, donde inmortalizó en su piel una enorme boca roja, en honor a su amor con Laurita Fernández, cuando estaban de novios. A lo que una participante le respondió “pero tenes muchos”. Fede prefirió quedarse en silencio y cambiar de tema.