Wanda Nara sorprendió con una respuesta en redes: “La infidelidad nunca pude perdonarla”

La relación reciente entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel acaparó todos los flashes mediáticos y el escándalo del WandaGate pareció calmarse y quedar de lado. Sin embargo, una historia de Wanda Nara revelando que “nunca perdonó una infidelidad” volvió a llamar la atención de todos.

A pesar de que en el último mes se conoció que la China Suárez intentó contactarse de nuevo con Mauro Icardi, la relación entre Wanda Nara y el futbolista del PSG parece reconducirse. La pareja se suele mostrar unida en sus paseos por París, aunque, por otro lado, son varias las muestras de indiferencia de la mediática hacia el jugador.

En este caso, en sus historias de Instagram, la empresaria y esposa de Mauro Icardi contestó preguntas de sus followers. Ante una de ellas: “¿Perdonarías otra infidelidad?”, la representante de su marido sorprendió a más de uno con su respuesta.

“Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que sí. Puedo tener una excelente relación con mis ex pero doy tanto en mis relaciones que no perdono. Qué mal yo”, escribió Wanda junto a una foto haciendo gimnasia. La respuesta de la empresaria dejó entrever que Nara no considera una infidelidad todo lo ocurrido entre Icardi y la China Suárez el año pasado. ¿O si?

Nara sorprendió al revelar que no perdona infidelidades

Sus seguidores le preguntaron a Wanda Nara qué tiene de especial Mauro Icardi

Luego de las consultas sobre la infidelidad, otro follower de la representante le consultó: “¿Qué tiene Mauro que no tienen los demás?”. A lo que Wanda Nara respondió de forma sugerente: “A mi en casa”, junto a otra foto desde el gimnasio.

La respuesta sugerente de Wanda

Wanda volvió a demostrar que su vínculo con Icardi pasa por un plano mucho más racional y menos sentimental que antes de que el futbolista tuviera su encuentro íntimo con la China Suárez. Cabe recordar que, hace pocos días atrás, la empresaria le sacó la cara cuando Mauro le quiso dar un beso en una selfie frente al Támesis, en Londres.