Wanda Nara se sinceró y habló sobre su relación con L-Gante: “No tengo prejuicios”

Comenzando un año nuevo, Wanda Nara viajó a Punta del Este junto a sus hijos y desde ahí habló sobre los rumores de romance con L-Gante. De esta manera, la mediática dejó absolutamente en el pasado su relación con Mauro Icardi.

La hermana de Zaira Nara dialogó con los periodistas de Socios del Espectáculo quienes le consultaron sobre su verdadera relación con el cantante de Cumbia 420. Para poder negar de forma clara el amorío con el artista, la empresaria respondió: “Es un amigo y tengo buena relación”.

Seguido de esto, dio más detalles acerca de su situación sentimental: “Me involucran con cada uno. Está muy lejos de la realidad, se cae de maduro que no”. Ante estas palabras de Wanda Nara, el cronista del móvil hizo referencia a que muchas cosas pueden pasar en el amor.

Para terminar de aclarar definitivamente la situación que se encuentra viviendo, la mediática dejó en claro que está muy lejos de tener intenciones de un noviazgo: “Voy a estar soltera hasta que yo lo decida. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola”.

Con un poco de miedo de ser criticada y de perder la relación de amistad que tiene con el artista, Wanda aclaró: “Yo no tengo prejuicios, pero que tampoco me relacionen con personas que pueden ser mis hijos”. Así concluyó que no tiene ningún tipo de relación amorosa con L-Gante y sus motivos no remiten a diferencia de clases sociales sino a edad.

Qué debe tener un hombre para enamorar a Wanda Nara

Anteriormente, luego de la polémica separación con Mauro Icardi y viéndose involucrada en rumores de romance con L-Gante, Wanda Nara habló a través de las redes sociales y destacó que debe tener un hombre para poder enamorarla.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 15 millones de seguidores con quiénes se comunica constantemente y a quiénes le comparte su día a día a través de fotos y videos. En este caso, abrió una caja de preguntas y sus fanáticos pudieron conversar con ella.

“¿Qué cualidades tiene que tener un hombre para enamorarte?”, fue la gran pregunta que desató la sinceridad de la blonda. Para expresarse claramente, Wanda escribió una lista que constaba de:

inteligencia, pasión, seguridad y madurez.

Más allá de los datos que Wanda dio a conocer, no pasó desapercibido un detalle al lado de la lista compartida donde la rubia escribió “¿Existe?”. De esa manera, dejóo en duda cuántas de esas condiciones tiene Maxi López y Mauro Icardi ya que ninguno pudo enamorarla completamente.