Wanda Nara rompió el silencio y habló sobre su dolorosa separación con Mauro Icardi: “Estoy muy mal”

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran viviendo otro capítulo en su separación tras varios años de casados y dos hijas en común. Diversos medios se hicieron eco de este particular momento en la vida de la mediática y el futbolista, pero ella decidió hablar en LAM.

Fue a través de una serie de mensajes donde Nara se comunicó con Yanina Latorre quien replicó los dichos de la empresaria: “Le pregunté si es un chivo o no lo de la separación. Dejen de jugar con nosotros. Me pone ‘mira Yanina yo estoy muy mal de verdad, no es ninguna joda, me separé. No jodería nunca con algo así, no tengo mucho más para contar, solo te puedo decir que estoy separada, tengo hijos que ahora están con él y después conmigo’”, comentó la angelita.

“Lo que sí quiero aclararte es que no es como vos dijiste la semana pasada me dijo. La conclusión que yo saco es que ella no la pudo remar, ya no pasa un tema de perdón, hay quilombo por todo, desconfianza por todo, él está muy intenso”, sumó Latorre acerca de lo que Nara le expresaba en su celular.

Y por último finalizó: “Ella termina de grabar la máscara y tiene contrato con Telefe para otro programa, aunque no me quiso decir cuál era y no le quería insistir. Ella no se va, se queda y empalma que cuando termina este programa próximo que va a hacer, ya los chicos van a estar de vacaciones y ella los va a ir a buscar”.

Wanda Nara

Tras confirmar su separación, Wanda Nara reapareció en Instagram en vestido azul ajustado al cuerpo.

Luego de que Wanda Nara confirmara en las redes sociales sobre su separación de Mauro Icardi, explosivas internas del matrimonio salieron a la luz. Estefi Berardi reveló una escandalosa versión, sobre un polémico contrato que la empresaria le habría hecho firmar al futbolista tras el affaire con la China Suárez, según Ciudad Magazine.

“Él no estaba de acuerdo con que Wanda esté acá (en la Argentina). Ellos ya venían mal por lo de la China. Intentaron reponer. Pero cuando Wanda decidió venir a trabajar acá, fue una cuestión de escándalo en la pareja. Él no quiere que ella trabaje, ni que viva acá”, aseguró Pampito, el panelista en Mañanísima.

Los chats de Wanda Nara y Mauro Icardi que generaron doble polémica (Collage web)

Por su parte, Berardi acotó: “Tengo un dato mucho más tóxico. Una persona, súper cercana a Mauro y a Wanda, me cuenta que ella le habría hecho firmar un contrato a Mauro. Allí Wanda le exigiría a Mauro Icardi que, si él vuelve a ser infiel, ella se queda con todo”, sentenció.