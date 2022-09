Wanda Nara hizo una fogata con muebles viejos en su casa de Lago di Como: los vecinos llamaron a los bomberos

Ángel de Brito reveló que Wanda Nara y Mauro Icardi hicieron una fogata con muebles viejos en su casa del Lago di Como, en 2019.

Ángel de Brito regresó a LAM (América) y narró un hecho desconocido que protagonizaron la empresaria y el futbolista.

“Llegamos a Milán y nos dijeron ‘no saben lo que pasó con Wanda e Icardi’”, comenzó contando. “Fue un escándalo del que acá nunca supimos”, adelantó.

Y explicó dónde había ocurrido: “Todo al lado de la casa de George Clooney, Jennifer López y Ben Affleck”.

A continuación, detalló: “Tenían muebles viejos. ¿Qué hacés? Los donás, los regalas, los vendés... ¡Hicieron una fogata en el medio del Lago di Como!”.

“Empezó a salir un humo tremendo, llamaron a los bomberos y a la policía”, añadió. El hecho ocurrió el 30 de enero 2019 a las 11 de la mañana.

Wanda Nara en su mansión de Lago di Como en Italia

“Decidió deshacerse de muebles viejos y para ahorrarse cientos de euros, en lugar de contratar a una empresa de mudanzas, inició una fogata”, explicó.

Al estar en una zona muy exclusiva, pretendieron que no sea demasiado visible, pero el fuego cada vez era más grande.

“El fuego comenzó a crecer descontroladamente y una inmensa nube de humo espeso con fuerte olor a químicos comenzó a invadir la zona”, explicaron. Debido a esto, varios vecinos llamaron a los bomberos que apagaron el incendio.

Zaira Nara respondió sobre el insólito y peligroso suceso de Wanda Nara en Lago di Como

Este jueves, Zaira Nara charló con Ángel de Brito y al ser consultada sobre el incendio ocurrido en 2019 en la casa de su hermana, la modelo se mostró sorprendida del hecho.

“¿Sabés lo que pasa? A mi mamá la meten en todo. Es como que cuando hay un quilombo, todos salen corriendo y queda mi mamá”, dijo en defensa de Nora, que estaba presente el día del incendio.

En cuanto al suceso, confesó que no estaba al tanto: “La verdad es que esa parte me la perdí. Tiene tantos capítulos esta historia que me perdí la de los sillones”.

Y celebró que la prensa argentina no se hubiera enterado: “Menos mal. Sabés el quilombo que hubieran armado ustedes”. “Dudo que haya sido así, siempre como que hay mucho humo en esas cosas”, cerró.