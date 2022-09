Aseguran que Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan una crisis terminal: “La tiene de rehén”

La historia de amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi cambió completamente desde que surgió el WandaGate. La infidelidad del deportista con la China Suárez habría cambiado la relación de manera rotunda y, actualmente, navegan en un mar de tormentas y crisis.

En el programa “Socios del espectáculo”, la panelista Luli Fernández aseguró que la crisis es tan profunda dentro de la mediática pareja que ya estarían separados. Además, comentó que falta poco tiempo para que confirmen la rotura del vínculo.

La llegada de Wanda Nara y Mauro Icardi junto a su familia a Turquía.

Por su parte, Rodrigo Lussich comentó la rareza de que Wanda Nara comenzara un nuevo proyecto en la Argentina “porque hay un Mauro Icardi cada vez más tóxico que después le dice que no se separen por los chicos”.

En paralelo a esto, la pareja viajó a Turquía en medio de las negociaciones del pase futbolístico de Icardi, por lo que en las redes sociales siguen mostrándose juntos.

“Ella logró cerrar con ese equipo porque no olvidemos que tienen su vínculo profesional además del matrimonio”, agregó Luli. “Como representante, ella cierra este pase”, sentenció.

Wanda Nara mostró el increíble recibimiento a Mauro Icardi en Turquía.

Desde su gran abanico de conocimientos, Fernández informó que el deportista “la tiene de rehén” ya que la amenaza diciéndole que no firmará contratos si ella no lo acompaña. En adición a este comentario, Adrián Pallares cerró el tema diciendo: “Él va para Turquía y cuando Wanda está acá trabajando la obliga a plantar la grabación porque sino no firmaba. Andá a saber cómo la habrá psicopateado”.

El encuentro secreto entre L-Gante y Wanda Nara

En el mismo programa, Socios del Espectáculo, Mariana Brey aseeguró que la modelo y empresaria se encuentra estableciendo vínculos por otras ramas laborales. “Se conocieron en un evento hace un año en el que los contrataron a los dos”, aseguró refiriéndose a L-Gante y Nara.

Wanda Nara y L-Gante

“Él está muy interesado en ella. En cuestiones de amor todo puede ser. Está separado ya, estaba en pareja con una niña muy pequeña y una familia hermosa pero está confirmadísimo que está soltero”, afirmó la panelista.

Además, la panelista explicó que “hubo varios indicios físicos, uno puntual fue una fiesta que compartieron hace unas semanas”.