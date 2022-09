Wanda Nara aprovechó su primer día en Turquía para aclarar algunas cosas: “Soy cero zorra”

La familia Icardi-Nara llegó a Turquía y fueron recibidos como reyes. Miles de personas se reunieron en las calles del Estambul para darle la bienvenida al nuevo astro del Galatasaray.

El viaje de Wanda Nara fue asombroso. Salió de los estudios de Telefé, llegó al aeropuerto de Roma en donde se pegó un baño y se cambió para seguir viaje hasta Turquía a donde llegó como lo que es, una diva.

Wanda Nara se bañó en el aeropuerto de Roma para llegar espléndida a Turquía

La empresaria argentina fue mostrando paso a paso el viaje junto a sus hijos en avión privado y lo que fue la llegada con el increíble recibimiento de los hinchas del Galatasaray.

Otra persona dormiría tres días seguidos, pero hablamos de Wanda. Espléndida de maquillaje y en ropa interior, la empresaria argentina grabó cerca de 10 minutos de historias desde donde dio un fuerte descargo.

La rubia empezó pegándole a los medios que inventan sobre su vida y su trabajo (sí, todos sabemos que habla de LAM). También le dedicó un párrafo aparte a los movileros y el respeto que ella tiene por su trabajo y por qué siempre, a veces con la peor de las ondas, para para responder algunas preguntas.

Después habló de sus hijos y de cómo siempre trató de que la maternidad no sea una complicación. Dio el ejemplo de cuando trabajaba con Marcelo (calculamos que Tinelli, por las dudas no preguntamos) y a su hijo le instalaron una plaza blanda. Claro que después con cinco pibes las cosas se complican.

Wanda Nara mostró el increíble recibimiento a Mauro Icardi en Turquía.

Wanda dejó en claro que nadie puede meterse con su rol de madre y si de algo peca, es de ser madre en exceso presente. Y con una dedicatoria (la única en todo el video) la mujer agregó “A quien corresponda”, al momento de preguntar, de manera retórica, si todas las mujeres pueden considerarse ejemplo para sus hijas y mandó a revisar las conciencias de quienes se sientan tocadas.

Wanda, manager de Icardi y ¿jugadora?

Con respecto a su carrera, la empresaria aclaró que trabaja desde chica y que a soñadora y ambiciosa no le gana nadie (palabras más, palabras menos). Madre y empresaria. Wanda no dejó un tema con tocar.

Un detalle que llama la atención de su discurso es cuando habla del trabajo de su marido. “Bastante bien me va” dijo la empresaria sobre su rol como agente de Mauro Icardi, ex jugador del Paris Saint Germain y actual astro del Galatasaray. “Yo hago los contratos y él juega en la cancha, porque lo último que me falta es entrar” comentó la rubia, dejando más dudas que certezas. ¿Sin ella Mauro no es nadie?

Mauro Icardi, Lionel Messi, Ángel Di María y Leonardo Paredes en el PSG.

Al final, el mensaje que deja Wanda es de superación, ejemplo y trabajo. Ella quiere dejarle esos valores a sus hijos y que no venga después “un fracasado de la vida” para decirles que la madre les dejó todo y que ellos no trabajen. No es lo que ella quiere para ellos.

Y sí, habló de ¿Quién es la máscara? No desdijo las declaraciones de Yanina Latorre sobre su relación con Natalia Oreiro, pero invitó a todos al estreno de esta nueva apuesta de Telefé, que estrena este lunes a las 22.30 hs en Telefé y a las 23.00 por Canal 9 Televida.