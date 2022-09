Wanda Nara se habría bajado de ¿Quién es la máscara? a días de su estreno y se ganó el odio de Natalia Oreiro

Este martes a la noche, Wanda Nara hizo un vivo de Instagram previo a viajar para encontrarse con su familia, en medio de las grabaciones de ¿Quién es la máscara? y de las negociones por el pase del Mauro Icardi al Galatasaray de Turquía.

Desde el aeropuerto y acompañada por su amigo, y asistente, Kenny Palacios y su suegro, Wanda habló para todos en lo que fue casi una cadena nacional. La empresaria comenzó su vivo en el mismo horario de LAM y las angelitas no se lo podían perder.

Unos minutos del vivo de Wanda, Yanina Latorre contó sobre el mal clima que hay en la producción de ¿Quién es la máscara? con la esposa de Icardi. “Hay descontento con Wanda. Están preocupados”, reveló la panelista y agregó que “la máscara empieza la semana que viene y grabaron solo cinco programas. Wanda llegó, grabó, se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Ella tenía que grabar toda la semana. Y Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional, ordenada, laburadora. Wanda y Natalia no se llevan bien”.

“A Natalia le incomoda su poco profesionalismo. Y parece que Wanda está complicada con los horarios de grabación, llega tarde, para muchas veces... Y todo eso a Natalia no le estaría gustando. Están muy preocupados porque ya empieza el programa y está anunciado como el programa del año”, continuó.

“Wanda no avisó. Fue todo a último momento. Al marido lo vendieron ayer... Ellos hasta el domingo no sabía a dónde iba a ir Mauro. Avisó que se va ahora y los colgó con la grabación”.

Después de las lapidarias declaraciones de Yanina, Wanda decidió hacer un vivo y explicó: “Me dan la posibilidad de poder viajar o de que mis hijos puedan venir. Nunca estuvo en los planes que estuviera separada durante tanto tiempo (de mis hijos). Voy y vengo todo el tiempo como ellos vinieron a Miami de sorpresa, también está estipulado”.

“Los fines de semana tenemos libres porque no hay grabaciones y no falté a ninguna. Mañana (por este miércoles) hay un compromiso y pedí permiso por motivos familiares y de un trabajo que tiene la prioridad”, continuó sin dar mayores detalles, aunque tendría que ver con su condición de representante de su marido, que está a punto de firmar su incorporación con el Galatasaray de Turquía.

“Está hablado y estipulado que, si llegara a una cierta circunstancia, me pueda ausentar. No hay ningún reemplazo y nada. Es súper difícil el programa porque hay un laburo de producción jamás visto. No me dejo de sorprender programa tras programa. Acepté esta propuesta porque me permitía estar cerca de mi familia y de los compromisos laborales”, manifestó Wanda desde Ezeiza y acompañada por su amigo Kenny Palacios y su suegro.

“Hay dos maneras de ver la vida: positivamente como lo veo yo o negativamente como otros, pero no me afectan las tonterías porque sé la realidad. Nadie está enojado porque tengo una buena relación y tengo suerte de estar en este programa”, explicó.

Por otro lado, Wanda explicó que Mauro Icardi no está para nada impaciente por sellar su traspaso e irse del París Saint-Germain. “Está súper bien... ¿Cómo va a estar preocupado con el contrato que le hice? Por favor. Preocupaciones son otras en la vida”, comentó la esposa del jugador del PSG.

La furia de Yanina Latorre con Wanda Nara

Luago de sus dichos, la producción de LAM decidió poner al aire el vivo de Wanda y en ese momento, Yanina, que tal vez pensó que tenía el micrófono cerrado, dijo de manera contundente: “Para mí le chupan el orto y la mina no es nadie. Esta mina no te levanta un punto de rating”.

“¡Estás al aire, Yani!”, expresó Silvina Escudero, quien se encontraba como angelita invitada en el piso. Yanina respondió con un tono de voz bajo: “Y, bueno...”.