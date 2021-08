Viral: un perrito de seguridad se quedó dormido en plena jornada laboral y enterneció a la red

Un nuevo suceso que tiene como protagonista a un animal se volvió viral en las redes sociales. En este caso, un perrito que trabaja como seguridad en el metro de Shanghai, China, se quedó dormido mientras hacía sus tareas y causó el cariño de muchos usuarios.

Según se observa en las fotos, el can luce completamente cansado. A pesar de que estaba de pie se iba quedando dormido poco a poco en pleno horario de trabajo.

El can se quedó dormido mientras hacía sus tareas y causó el cariño de muchos usuarios. Foto: Gentileza

Aunque es común que estos perritos estén entrenados para olfatear a pasajeros y maletas en las estaciones de transporte y aeropuertos, lo poco usual es verlos cansados y dormidos en plena acción. “Perro de policía rojo de Shanghai Subway Network, el que hizo daño a Baba no quería trabajar, cómo es esto bueno?”, se lee en la descripción de la publicación.

El perrito labrador de estas imágenes en todo momento se mostró somnoliento en todo momento hasta que por el cansancio se quedó dormido. Las imágenes de inmediato se volvieron virales en diferentes plataformas con múltiples likes y comentarios. “¿Por qué un perrito que no quiere trabajar es lindo, pero cuando yo no quiero trabajar soy una persona perezosa?”; “Qué lindo”; “Perros que no quieren trabajar”; “Pupu puede ser lindo solo un poquito más”, se lee entre las reacciones.