Video: una embarazada se hizo viral por su particular panza

Una mujer embarazada se volvió viral en TikTok luego de compartir un video en el que muestra cómo lleva su embarazo, de cuántas semanas está y la salud tanto de ella como del bebé. Pero no pasó desapercibido el tamaño de su panza y los usuarios solo se centraron en ello.

La joven futura mamá llamada Brooke suele subir vídeos en los que se aprecia su embarazo, con la idea de documentar su gestación y ya tiene más de 25.000 seguidores.

En varios de sus videos, los seguidores le habían preguntado de cuántos bebés estaba embarazada, pero responder a esta pregunta, Brooke decidió grabar un TikTok y el resultado se volvió viral.

Una de las usuarias le respondió a un comentario que decía: “¿Trillizos?”, a lo que la respuesta de Brooke sólo se limitó a: “Hay un bebé”.

En el desarrollo del vídeo en cuestión la embarazada explicó que, debido a su altura, parece que está embarazada de más bebés, y es que es muy bajita: “Mido 4,11 pies (que, en centímetros, es en torno a 1,49 cm) y tengo un torso corto, así que mi bebé solo crece hacia el frente”.

La madre, que por cierto, ya tiene seis hijos, concluyó: “La gente se queda boquiabierta y hace comentarios todo el rato, pero no me molesta. El embarazo no es igual para todas”.