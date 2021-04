Video: un vagabundo pedía dinero para sobrevivir, le ofrecieron un trabajo y su reacción causó sorpresa

Cuando se observan a personas en situación de calle, seguramente se podría pensar que les gustaría tener un empleo para salir de aquella situación. Pero en realidad existen dos caras de la moneda: por un lado están los que sí desearían dejar las calles, mientras hay quienes no les interesa trabajar sino solo pedir. Eso fue lo que ocurrió en México con un caso que se hizo viral en las redes sociales.

El protagonista es un hombre de Coahuila, quién revolucionó el mundo virtual al aparecer en un video. Resulta que mientras el vagabundo pedía dinero para sobrevivir, rechazó una oferta de trabajo por parte de un conductor.

El personaje de esta historia dijo que “chambear (trabajar) no le place”. Por ello, el momento dividió opiniones, mientras para algunos fue negativo su punto de vista, para otros fue vulnerable difundir el momento.

Según algunos usuarios, haberse publicado el video generaliza la condición de personas en situación de calle. Situación que generó un intenso debate en las redes.

En el audiovisual, que se volvió viral de manera inmediata, se ve a un hombre pidiendo dinero en Sabinas, (lugar exacto donde se filmó lo ocurrido) a un automovilista.

Luego de la petición de ayuda, el conductor dice que tiene un trabajo para recoger un terreno. ¿Ya te imaginás cuál fue su respuesta?

Para quienes vieron el video viral por primera vez, se esperaban una respuesta positiva. Pero el hombre en situación de calle aseguró que él no se dedica a eso, pues “no le place trabajar”.

“Tengo una chambilla de limpiar un terreno, ¿no quieres?”, preguntó cordialmente el conductor. “No… lo que pasa que yo no puedo, carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”, le respondió el hombre.

Sin duda, inmediatamente el video se volvió viral en redes sociales y se generaron severas críticas en su contra.

En principio, hubo quienes criticaron al hombre por rechazar el empleo, mientras otros, señalaron al conductor del auto por exponer al hombre en situación de calle. Un momento que creó gran controversia puesto que no todas las personas reaccionan igual y mucho menos detrás de un teclado.