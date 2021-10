Video: un profesor “recomendó” a sus alumnas que aprendieran a cocinar antes de casarse para no ser apuñaladas

Un nuevo video se volvió viral en las redes sociales. En este caso, el protagonista fue un profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), México, que “recomendó” a las alumnas que antes de casarse aprendieran a cocinar para evitar ser apuñaladas.

El doctor Gerardo de León Romo fue suspendido de su cargo en la institución educativa luego de que se viralizara un video de una clase virtual, en la que se estaba utilizando el ejemplo de una mujer de 43 años que había sido apuñalada en el abdomen izquierdo por su pareja sentimental debido a que en diversas ocasiones había quemado la cena.

Por dicha situación, el profesor sentenció que las mujeres deben aprender a cocinar, pues un hombre llega con mucho apetito y, según sus palabras, provoca ira que la cena no esté lista porque se quemó.

“Yo no sé, si no saben cocinar para qué se casan. Llega uno con hambre y da coraje, que no tengan cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse”, comentó el docente cuando una estudiante se encontraba leyendo una diapositiva.

Las declaraciones del docente de la UAA fueron discutidas por la estudiante que estaba leyendo el caso, pues ella afirmó que la recomendación debería ser no perder la cordura ante tu pareja.

“¿Qué no sería mejor, doctor, que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas?”, cuestionó la joven, a lo que el doctor respondió que no había entendido el comentario y ella agregó “sí, o sea, la recomendación, ¿no sería mejor no apuñalar a nuestras esposas?”.

Finalmente el profesor aseguró: “Esa es tu recomendación, la mía es que aprendan a cocinar”.

El video difundido en redes sociales consiguió bastante relevancia por los comentarios del profesor respecto a la violencia contra las mujeres, por lo que la UAA se posicionó en contra de todas las manifestaciones sexistas, conductas racistas o actos de acoso, discriminación y violencia.

Además, a través de un comunicado la universidad dio a conocer que este 29 de septiembre, la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió una denuncia en la que se mencionaba a un profesor de Medicina por distintos comentarios en contra de la dignidad de las alumnas y los alumnos.

Posteriormente y bajo lo establecido en la legislación universitaria, se solicitó a la autoridad del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata del profesor.

“En vista de la naturaleza de las conductas denunciadas y con fundamento en lo establecido en la Legislación Universitaria, se solicitó a las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata de dicho docente. Esto como medida de protección y salvaguarda de las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso”, se expresó en dicho escrito.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes reafirmó que no habrá ninguna tolerancia ante las acciones de violencia.

“La Universidad Autónoma de Aguascalientes reitera el pronunciamiento y las acciones que siempre se han tomado ante conductas de esta naturaleza: no hay ni habrá ninguna tolerancia ante cualquier forma de violencia”, finalizó la institución.