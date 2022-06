Video: un novio golpeó a su esposa en pleno casamiento porque le ganó en un juego

Los invitados a un casamiento en Uzbekistán experimentaron un momento incómodo después de que el novio agrediera a su esposa asestándole un golpe en la cabeza. El incidente fue captado en cámara por uno de los invitados y se volvió viral, generando tanto revuelo que incluso fue visto por la hija de Shavkat Mirziyoyev, presidente de ese país, que condenó el ataque y pidió la intervención de la Justicia.

El hombre, cuyo nombre no trascendió, agredió a su novia después de que le ganara una carrera para desenvolver dulces que habían organizado en la fiesta, la cual tuvo lugar en la región sureña de Surkhandaryo. En las imágenes que se conocieron se los ve a ambos arriba de un escenario para realizar el juego, que ella logra completar primero.

El incidente fue captado en cámara por uno de los invitados y se volvió viral. Foto: Web

Cuando levanta la mano, el hombre termina poco después y desata el bochornoso momento. Visiblemente enojado, le da un fuerte golpe con la palma abierta en la parte de atrás de la cabeza y se queda mirando perdido hacia el frente. La muchacha fue retirada del lugar, asistida por otra persona, mientras la celebración continuó.

El video llamó la atención de Saida Mirziyoyeva, hija del primer mandatario uzbeko, que llevó a la policía a localizar a los novios.

Los oficiales informaron que el hombre fue acusado de “vandalismo” y si es declarado culpable deberá pagar una multa y pasar, como mínimo, quince días en prisión. La violenta reacción también causó comentarios de distinto tipo en los medios de su país y los internautas de las redes sociales.

Qué dijo la hija del presidente de Uzbekistán

La hija mayor del presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, vicepresidenta de la Junta de Apoyo y Desarrollo de los Medios de Comunicación Nacionales, se manifestó a través de su cuenta de Instagram sobre el hecho: “El video del novio golpeando a la novia en la boda porque ella se atrevió a ganar el concurso causó una gran resonancia en nuestra sociedad”, comenzó señalando. “Nuestra actitud ante esta situación repugnante es importante”, remarcó.

“Si este incidente lo ha enojado y asombrado a usted y a quienes lo rodean, entonces tiene una comunidad saludable a su alrededor. Si escuchas a la gente decir: “Una mujer tiene que ponerse del lado de un hombre”, “ella es culpable, debe tener una lengua larga, eso es un verdadero desastre”, comentó.

“Es importante no tratar a nuestros hijos de la misma manera, no prohibirles que estudien después de la escuela, no intentar casarse lo antes posible. Necesitamos una educación que abra caminos prometedores y haga a las mujeres independientes y fuertes. La educación nos permite elegir cómo pasar nuestra vida”, sentenció.

La pareja busca la “reconciliación”

Un comité de la legislatura de Uzbekistán analizó el caso y aseguró que el joven “se disculpó con la novia y expresó su pesar” mediante una audiencia vecinal en la que estuvieron presentes familiares de la pareja, miembros de la comunidad y otros invitados a la boda.

“Los novios quien reconciliarse y ahora viven juntos”, indicó la junta, según consigna Daily Mail.