Para qué sirve la parte azul de la goma de borrar clásica, si rompe la hoja del cuaderno en lugar de borrar la tinta

La verdadera función de esa mitad azul es muy diferente y explica por qué tantos terminaron rompiendo hojas al intentar corregir errores escritos con tinta.

Se supo cuál es la función original del lado azul de la goma de borrar.

La goma de borrar bicolor forma parte de la infancia y la vida escolar de millones de personas, pero también es protagonista de uno de los mitos más extendidos sobre los útiles escolares. Durante décadas, muchos creyeron que la parte roja servía para borrar lápiz y que la azul tenía la capacidad de eliminar la tinta de lapicera.

Goma de borrar Se supo cuál es la función original del lado azul de la goma de borrar. Web Para qué sirve realmente la parte azul de la goma Aunque los fabricantes sostuvieron durante años que la goma podía utilizarse sobre distintos tipos de pigmentos, la función principal de la parte azul nunca estuvo relacionada con borrar tinta. En realidad, fue diseñada para trabajar sobre superficies más resistentes.

La sección azul posee una textura más abrasiva que permite eliminar trazos de lápiz en papeles gruesos, rugosos o de mayor gramaje. Su utilidad depende del tipo de papel y no del elemento utilizado para escribir. Por ese motivo, resulta más efectiva en cartulinas, hojas técnicas o superficies con mayor resistencia que las hojas comunes de cuaderno.

Goma de borrar Se supo cuál es la función original del lado azul de la goma de borrar. Web La confusión se mantuvo durante generaciones debido a un detalle de diseño. Muchas de estas gomas muestran en la parte azul el dibujo de un instrumento de escritura que suele confundirse con una lapicera. Sin embargo, se trata de un estilógrafo o rapidógrafo, una herramienta de dibujo técnico que utiliza tinta especial.

¿Se puede borrar la tinta de una lapicera? La tinta de lapicera no es completamente indeleble, pero eliminarla sin dejar rastros resulta complicado. Los intentos con una goma común suelen terminar dañando el papel antes que borrar la escritura.

Por esa razón surgieron alternativas específicas como los correctores líquidos o las cintas correctoras. Estos productos permiten cubrir errores de forma relativamente sencilla, aunque normalmente dejan evidencia de la corrección realizada. En la práctica, cuando se escribe con lapicera, las opciones para corregir son bastante más limitadas que cuando se utiliza lápiz. lapiceras El origen de la goma de borrar Mucho antes de la aparición de las gomas modernas, las personas recurrían a métodos mucho más rudimentarios para eliminar trazos sobre el papel. Uno de los más utilizados era la miga de pan, que absorbía parcialmente el grafito y ayudaba a limpiar la superficie. Las primeras gomas de borrar aparecieron hacia finales del siglo XVIII y estaban fabricadas con caucho natural, un material obtenido del látex producido por árboles originarios de Sudamérica. Aquellos primeros modelos presentaban un problema importante: se deterioraban rápidamente y podían descomponerse con el paso del tiempo.