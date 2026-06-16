¿Podés mantener esta postura durante un minuto? La respuesta podría revelar mucho sobre tu envejecimiento

Detrás de ese fenómeno existe una explicación relacionada con la movilidad, la fuerza y los hábitos cotidianos que desarrollamos a lo largo de la vida.

Durante años, millones de personas vieron a habitantes de países asiáticos descansar en cuclillas durante largos períodos sin mostrar señales de esfuerzo. La postura, conocida popularmente como “sentadilla asiática”, se volvió viral en redes sociales gracias a los videos de turistas que intentan imitarla y terminan perdiendo el equilibrio.

sentadillas según la edad Este movimiento es uno de los ejercicios principales para un cuerpo sano y ágil. WEB Especialistas en movimiento humano sostienen que esta posición no es una habilidad exclusiva de una región del mundo, sino una capacidad natural del cuerpo que muchas personas pierden con el paso de los años. La posibilidad de realizar una sentadilla profunda depende de factores como la movilidad de las caderas, las rodillas y los tobillos, además de los hábitos que se mantienen desde la infancia.

Qué es la sentadilla profunda y por qué genera tanta atención A diferencia de la sentadilla tradicional que suele practicarse en gimnasios, la sentadilla profunda implica descender hasta que las rodillas quedan completamente flexionadas. En esa posición, la parte posterior de los muslos entra en contacto con las pantorrillas, mientras los pies permanecen apoyados en el suelo y el torso se mantiene erguido.

Aunque en Occidente se la conoce como “sentadilla asiática”, expertos y entrenadores señalan que la postura también forma parte de la vida cotidiana en diversas regiones de África, Europa del Este y otras partes del mundo.

sentadillas según la edad Los especialistas aclaran que la intensidad varía según la edad y el tipo de salud. WEB Los beneficios que destacan los especialistas La sentadilla profunda es considerada uno de los movimientos más básicos del cuerpo humano. Actividades cotidianas como sentarse, levantarse, recoger objetos del suelo o utilizar ciertos tipos de sanitarios requieren movimientos similares.