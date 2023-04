Video: sirvieron pizza en su boda y el menú dividió opiniones en las redes

Los casamientos son una ocasión especial para cada pareja. Pese a implicar lo que podrían ser meses de organización, los protagonistas de la celebración buscan en todo momento crear una noche que sea difícil de olvidar y distinguirla con una impronta propia. Tal es el caso de estos novios que sorprendieron a los invitados al servir pizza durante su boda.

El hecho se volvió viral luego de que el usuario @quarkss compartiera un video en TikTok en el que se podía ver a un hombre trasladando 21 cajas de pizzas de la empresa “Little Caesars”. “El Little Ceasars con una cola larga y nosotros saliendo con 68 pizzas” escribió en la descripción de la publicación.

En el registro se puede ver cómo los empleados de la cadena de comidas salen del establecimiento con las cajas en dirección al evento. Acto seguido, se ve a los mozos con elegantes trajes sirviendo a los invitados platos con tres porciones de pizza. La boda tuvo lugar en El Salvador.

En las redes sociales el video no tardó en viralizarse. Tan solo en la plataforma asiática, el registro cuenta con 6.7 millones de reproducciones y casi 500 mil me gusta. Ente los tres mil comentarios, muchos internautas criticaron y aplaudieron el plato en igual medida.

“Si los invitados comen pizza gratis, cuál es el problema. Den gracias a Dios por los alimentos sin importar que tipo de plato sea”, “El que quiera comer que coma. ¡Recuerden que son invitados! ¡No están en un restaurante!”, “Qué original. Finalmente es su boda y dan de comer lo que a ellos les gusta y si a los invitados no les gustó que lastima, que organicen su evento”, opinaron algunos usuarios ante el reproche de que los platos no eran elegantes.

Por su parte, quienes criticaban la decisión de los novios argumentaban que la comida no era saciadora. “Está bien, pero no me lleno con 3 rebanadas jaja espero que haya segunda vuelta”, “Pues espero que no hayan tenido mucha hambre los invitados porque con 3 rebanadas no hay quien se llene”, aseguraba la contraparte.

Sin embargo, un comentario que llamó la atención fue el de una de las empleadas del local de comidas, quien aseguró que fue quien preparó el particular pedido pero desconocía cuál era su destino.

“Yo trabajo en esa sucursal y recuerdo preguntarme: ¿para qué quieren tantas pizzas? Ahora entiendo. Valió la pena”, escribió @wasabi666.