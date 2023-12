Video: se quejó de que “por ser linda” no le dan el trabajo que busca y los usuarios estallaron contra ella

Una joven utilizó TikTok para quejarse sobre la experiencia que tuvo con diferentes lugares de trabajo ya que no la aceptaron por su apariencia física. Carolina reveló que los entrevistadores nunca le dan los trabajos que ella pide y se volvió viral.

La joven comenzó el video contando su experiencia a la hora de postularse en diferentes trabajos, pero también se quejó porque no fue aceptada por su apariencia para desempeñarse en distintas áreas de empleo. “Ni siquiera toman en cuenta tus experiencias, tu estudio. Encima te ponen en el puesto que ellos quieren”.

La mujer aseguró que ha rechazado muchas ofertas ya que siempre quieren darle los puestos que quieren y no a los que ella postuló. Así mismo, en los comentarios del video afirmó que está muy bien preparada para que no valoren sus aptitudes.

“Tengo 3 años de derecho y actualmente estudio RRHH osea tengo estudios por eso me molesta que no me contraten para administración”, exclamó la joven.

Luego de subirlo a las redes sociales, el video rápidamente llamó la atención de los internautas quienes no dudaron en dejar su opinión y criticar a la joven por sus quejas. “Los fanáticos de la meritocracia acaban de ser domados por una milipili”, “Problemas de privilegiada, yo soy lindo pero a nadie le interesa”, “Tip: no hablar como milipili y no repetir que sos linda”, fueron algunos de los comentarios.

