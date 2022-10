Video: rompió en llanto porque está por cumplir 30 y todavía no está casada ni tiene hijos

Una joven subió un video en la red social TikTok en el que compartió con los usuarios su frustración por estar muy cerca de cumplir 30 años y todavía no estar casada ni tener hijos. La filmación se hizo viral rápidamente y la mujer recibió cientos de mensajes de compresión y apoyo.

A Angela (@asanewa) se la ve llorando y el texto que acompaña a la reproducción dice: “Tendré 30 el año que viene, no hay casamiento, no hay hijos. Siempre me voy a la cama entre lágrimas”.

En la publicación la chica también escribió: “Que tu favor me encuentre, Señor”. Los comentarios llegaron rápidamente y los seguidores la alentaron a perseverar e incluso algunos le ofrecieron una propuesta para casarse.

“Eres muy guapa Dios jamás nos deja solo y si no estás muy pronto entraras la persona indicada que te dará mucho cariño”, “Venite a Argentina y nos casamos” dijeron algunos internautas.

Otros compartieron: “Yo también quiero eso mismo, tengo mi hijo y soy papá soltero, a veces los planes no son los que queremos y el plan de dios es otro”, “Me pasó lo mismo, quería un bebé y no llegaba, a mis 32 años por fin tendré a mi bebé Ánimo. Llegará”. Varios usuarios le aconsejaron esperar “los tiempos de Dios” y confiar en que todo llegará. De hecho, en la biografía de Ángela se puede leer: “El tiempo de Dios es el mejor”.

Por último, una mujer trató de dar otra perspectiva: “Antes siéntase privilegiada por su situación estás en el paraíso, hoy en día no es rentable tener hijos, y lo hombres no quieren compromiso”.

Si bien el video es muy corto y dura apenas ocho segundos, logró cosechar 2 millones y medio de reproducciones, más de 100 mil me gusta y casi 21 mil comentarios.