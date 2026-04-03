No la deberías hervir más: cómo debe ser cocinar la espinaca, según expertos

La espinaca se destaca como uno de los vegetales más completos para cocinar desde el punto de vista nutricional, pero la forma en que se cocina puede alterar de manera significativa sus beneficios. Aunque hervirla es una práctica extendida, este método provoca la pérdida de vitaminas esenciales, especialmente aquellas que se disuelven en agua.

Recetas La espinaca supera a la carne en hierro y mejora tu salud. Frente a esto, especialistas en nutrición recomiendan optar por técnicas más cuidadosas que permitan conservar sus propiedades y aprovechar mejor sus aportes al organismo.

El principal problema de hervir la espinaca radica en que vitaminas como la C y varias del grupo B se diluyen en el agua de cocción, que suele descartarse. Además, la exposición prolongada al calor reduce la presencia de antioxidantes, lo que disminuye su valor nutricional.

espinaca (2) Cocción al vapor: una opción eficiente El método al vapor permite cocinar la espinaca en pocos minutos sin sumergirla en agua. Para aplicarlo, se coloca en una vaporera o colador sobre una olla con poca agua caliente. En apenas dos o tres minutos, la hoja se reduce y queda lista para consumir, conservando gran parte de sus nutrientes.

Salteado rápido: sabor y nutrientes Otra alternativa eficaz es el salteado. Con un chorrito de aceite de oliva y a fuego medio, la espinaca se cocina en un lapso breve de entre dos y cuatro minutos. Este método evita la pérdida de vitaminas y, al mismo tiempo, potencia el sabor.

Claves para aprovecharla mejor Reducir el tiempo de cocción resulta fundamental para mantener sus propiedades. También conviene evitar el exceso de agua y consumirla recién preparada. La combinación con ingredientes como ajo o limón no solo mejora el sabor, sino que también potencia sus beneficios. espinaca gratinada. Qué hacer si se hierve Si bien hervirla no la vuelve perjudicial, sí disminuye su aporte nutricional. En caso de utilizar este método, una alternativa es reutilizar el agua de cocción en sopas o caldos, ya que allí quedan disueltos parte de los nutrientes.