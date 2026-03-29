Adiós a los malos olores en la cocina: por qué poner un vaso y papel en la pileta antes de viajar

Este método casero busca retardar la evaporación del agua en el sifón, actuando como una barrera física contra el aire que proviene de las cañerías del edificio.

Esta es la razón por la que deberías dejar un papel y un vaso tapando el desagüe de tu cocina si te vas de vacaciones.

Dejar la vivienda cerrada durante las vacaciones suele generar un problema recurrente: el olor a cloaca que invade la cocina. Existe un método casero que consiste en tapar el desagüe con un trozo de papel y un vaso boca abajo, creando una barrera física que protege el ambiente mientras los grifos permanecen cerrados por mucho tiempo.

Esta técnica ha ganado popularidad en los foros de mantenimiento del hogar porque ataca la raíz del problema de forma económica. No se trata de una fórmula química, sino de una respuesta a la evaporación natural del agua que queda estancada en las cañerías.

image La física detrás del vaso y el sello de agua El secreto del truco reside en el funcionamiento del sifón de la pileta. Normalmente, esta pieza en forma de "U" retiene una cantidad de agua que actúa como un tapón hidráulico, impidiendo que el aire y los olores de la red de alcantarillado regresen a la habitación. Cuando el grifo no se utiliza por días o semanas, esa agua se evapora, rompiendo el sello y permitiendo que los gases fluyan libremente hacia el interior de la casa.

Al colocar un trozo de papel sobre el orificio y cubrirlo con un vaso invertido, se crea una especie de tapa temporal. Aunque no es un sellado hermético, esta combinación reduce drásticamente la circulación de aire y, por lo tanto, ralentiza la velocidad a la que el agua del sifón desaparece por evaporación. Este fenómeno es especialmente crítico en casas antiguas, propiedades de fin de semana o durante los meses de verano, cuando el calor acelera el proceso.

image Recomendaciones esenciales antes de cerrar la casa A pesar de la efectividad del vaso para conservar el sello hidráulico, los especialistas aclaran que este método no reemplaza la higiene básica. Los malos olores suelen originarse por la descomposición de restos orgánicos antes que por el aire de la cañería. Para asegurar un regreso a casa sin sorpresas desagradables, conviene seguir estos pasos adicionales:

No dejar platos sucios ni restos de comida en el fondo de la pileta.

Verter agua caliente en los desagües antes de salir para limpiar residuos grasos.

Asegurarse de que los tachos de basura estén vacíos y limpios.

Dejar que las esponjas y trapos de cocina se sequen completamente al aire.

Abrir los grifos por un momento justo antes de partir para que el sifón esté lleno al máximo. Si bien en construcciones modernas el sistema de tuberías suele ser más eficiente, en viviendas con poco uso o instalaciones antiguas, este pequeño "escudo" físico marca la diferencia entre una bienvenida fresca o un ambiente viciado tras el viaje.