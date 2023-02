Video: periodista causó indignación por hacer un comentario machista a una ama de casa en vivo

Un periodista del canal mexicano-estadounidense TUDN enfrenta críticas en las redes sociales luego de que le hiciera un chiste de mal gusto a una ama de casa. El comentario se dio en el marco de una transmisión en vivo que realizaba para programa Más Deporte.

Fernando Jesús Torres se encontraba realizando una nota en un restaurante con motivo de la celebración de 25 años del programa de la televisión mexicana. En el lugar, el hombre se acercó animadamente a hablar con los cocineros y pedirles que mostraran sus remeras, las cuales publicitaban al canal.

Todo iba bien hasta que Torres se acercó a una familia que almorzaba. Allí, el periodista habló primero con el padre de los presentes y, para desarrollar la conversación, le preguntó desde cuándo era fan del programa. El hombre contestó con entusiasmo, por lo que el periodista se concentró en su mesa y se tomó el tiempo de hablar con los otros comensales.

Al llegar el turno de la mujer, que parece ser la madre de los presentes, el reportero le preguntó a qué se dedicaba, a lo que la mujer simplemente respondió “al hogar”. Rápidamente, Torres retomó el micrófono y lanzó el polémico comentario: “Bonita forma de decir que no hace absolutamente nada”.

Ante la incomodidad, los comensales rieron al igual que los periodistas de Más Deporte que se encontraban en el estudio. Estos, incluso, fueron los primeros en preveer la repercusión que tendría el chiste machista de Torres. “Te van a pegar, te van a dar (en las redes sociales)”, aventuró uno de ellos mientras que el resto de los hombres se limitaron a bromear: “muy cargado el jóven, ¿no?”; “qué capacidad para hacer amigos”, concluyeron.

Por su parte, el medio TUDN eliminó el fragmento de 2 minutos de la entrevista que había posteado en Twitter, ya sea en un intento por prevenir la repercusión que tendría dicho video o por hacerlo pasar desapercibido.

Sin embargo, el video ya había sido grabado por otros usuarios que se aseguraron de que este fuera reproducido y criticado en las redes. “Ya borraron su video, pero no hay problema, @TUDNMEX. Aquí está el machismo de tus colaboradores” indicó un internauta junto a un irónico emoji de un dedo hacia arriba.

Como era de esperar, el comentario machista de Torres no fue bien recibido y, si bien muchos usuarios de la red social intentaron defenderlo y acusaron a la generación actual de ser “de cristal”, otros internautas no lo dejaron pasar.

“¡¿Dedicarse al hogar significa no hacer nada?! ¿Ese es el mensaje que quieren transmitir? No es generación de cristal, es el hecho de no normalizar bromas que no tienen sentido y que lanzan este mensaje a nivel nacional. Líderes de opinión, tengamos cuidado con lo que transmitimos”, escribió tajante una usuaria.