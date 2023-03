Video: le puso un cartel a su perra para que no le den de comer porque tiene sobrepeso y se hizo viral

Las mascotas en ocasiones necesitan un cuidado muy especial y es difícil controlarlos si son de salir a pasear por las calles. Un usuario de TikTok compartió un video de una perra de México con un cartel que generó risas en los usuarios de la plataforma. Su dueño aclaraba que no se trataba de una perrita callejera y pedía que no le den comida para cuidar su dieta, ya que está en sobrepeso.

El perfil @ultimahoracol publicó las imágenes que muestra a la mascota sentada en un bar mexicano esperando a recibir su porción de comida con un cartel colocado como si fuera un collar que alertaba sobre su dieta: “No me den más comida, por favor, yo como en mi casa. No estoy embarazada, estoy gorda de tanto pedir, ayúdame con mi dieta. Gracias”.

En la publicación escribieron: “¡Increíble pero cierto! Amo le cuelga un letrero a su perra para que no finja ser callejera: ‘’Estoy gorda de tanto pedir”. El hombre cansado de que su mascota produzca lástima en la calle, decidió ponerla en evidencia y que no siga siendo alimentada en exceso, pues tiene sobrepeso”.

El video viral cuenta con más de 2 millones de reproducciones en pocos días, 70 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios expresando las risas y ternura que les generó el video de la perrita.

“Necesito ese letrero, pero para mí”, “Esta pequeña me representa”, “Le haré uno a mi gatita”, “A muchos nos deberían de colgar un letrerito así en el cuello, luminoso por favor para que no pase desapercibido”, “Sí, todo muy bonito, pero ¿cómo le decís que no?”, son algunas de las reacciones que se destacan en la grabación.

Incluso algunos internautas se animaron a contar sus experiencias personales, “En mi calle hay un taller con un perrito, cuando pasaba el del pan salía y me esperaba afuera de mi casa para que le comprara uno”, “Los míos son con el agua, les dejo un bote lleno, pero no quieren tomarla de ahí. Cuando un vecino riega se ponen a lamer y hacen su drama”.