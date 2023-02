Video: fue al aeropuerto a recibir a su novia y descubrió que el amante también la estaba esperando

El video fue grabado por amigos del joven mexicano que acudió al aeropuerto para esperar a su amada pareja. El triste momento se viralizó rápidamente en TikTok y generó la angustia de cientos de internautas.

“Crónica de un corazón roto anunciado”, mientras el joven esperaba junto a sus amigos en la puerta de arribos del aeropuerto, vieron a otro hombre sosteniendo un cartel verde que decía: “Bienvenida Azul. Te amo”, curiosamente el mismo nombre de la chica que esperaba.

Inmediatamente, sus amigos comenzaron a poner en duda su relación con ella: “¿Será la misma Azul, tu novia? ¿Dos Azules en el mismo vuelo?”.

Él les contestaba, “Mi Azul no es así”. Tras algunos minutos de espera, la chica llegó y se fue a abrazar al joven que estaba con la cartulina y un globo con forma de corazón. En ese preciso momento se les aclaró la duda, sí era la misma mujer: “Es tu novia. Sí, es tu novia”, decían los jóvenes.

Ante la sorpresa, el joven confronta a Azul y su nueva pareja, pero ella le dijo: “No te da vergüenza, yo no quiero estar contigo, ya no te amo” y le vuelve a repetir, “Sigue con tu vida, ya lo conoces, sabes que es mi novio. Ya no te amo. Vine a terminarte. Entiende que ya no quiero estar contigo”.

Como era de esperarse, este video se viralizó con múltiples reacciones, millones de reproducciones, y cientos de comentarios. Algunos internautas publicaron:“Todos conocimos una Azul en nuestras vidas”; “Lo correcto es dejarla ir”; “Ni la ‘Rosa de Guadalupe’ se inventa esta historia”.

Otra usuaria comentó “Ella no vale la pena.. Al final mostró su verdadera cara. Y agradece que te hizo un gran favor dejándote… Ya llegará alguien que te ame sinceramente”.

El video cierra con la leyenda, “No hay desilusión más grande, que amar a alguien que no te ama”.