Video: fue a la universidad vestido como el Hombre Araña y la reacción de su profesora lo desconcertó

Un joven vestido como el Hombre Araña en la AUDE (Universidad Argentina de la Empresa) y la reacción de su profesora lo desconcertó. En un video publicado en TikTok se vio la conversación entre el estudiante y la docente.

“UADE, no lo entenderías”, publicó un usuario de la red social china. En las imágenes de podía ver al joven vestido como el superhéroe de Marvel mientras llevaba su mochila puesta.

Lejos de ofenderse, la docente se tomó la situación con humor. “Me encanta, me encanta. Podés venir vestido así todas las clases”, le dijo con una sonrisa. No obstante, el joven disfrazado le explicó que había ido vestido de esa manera por un reto.

“La otra vez, en una clase, vine vestido así porque mi trabajo tiene que ver con Spider-Man también y un compañero me dijo ´¿y si lo haces hasta que veas la película?´”, y el joven aceptó el desafío.

El estudiante le contó que debía vestirse de esa manera hasta que fuera a ver la última película del superhéroe que se estrenó la semana pasada: ‘Spider-Man, a través del Spider-Verso’.

“Es un capo cuando lo vi caminar por los pasillos me exploto el cerebro”; “El spiderverso se salió de control”; “Escena eliminada de no way home”;”Amigo hoy faltaste y mira quien vino”; “fueron algunos de los comentarios que recibió el video publicado en el perfil de Lucas Prim.

