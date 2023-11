Video insólito: firmaba el acta de casamiento, pero la hoja se prendió fuego ante la vista de todos

A buen entendedor… Hay personas que están muy atentas a los indicios que la vida les pone por delante para tomar tal o cual decisión, otros prefieren no elaborar interpretaciones más allá de lo que los hechos muestras.

Una u otra actitud en el fondo solo depende de cada sujeto que decide ante lo que le ocurre. No obstante, a veces ocurren situaciones que son por demás llamativas, tal como lo que vivió una pareja que se estaba casando y que el evento casi termina de forma muy inesperada.

Es que según lo reveló un video que se viralizó en TikTok, los novios se encontraban a punto de firmar el acta matrimonial frente a las autoridades cuando, de forma inesperada, la hoja comenzó a quemarse.

Es que en el preciso instante en el que la novia firma el documento, una vela encendida cerca de la mesa comenzó a quemar uno de los papeles legales. La jueza de paz presente en la ceremonia rápidamente se dio cuenta de la situación y apagó el fuego.

Afortunadamente, el incidente no interrumpió la ceremonia y la pareja pudo proseguir con la firma del acta matrimonial.

Como suele ocurrir con este tipo de videos, los comentarios se quedaron con todos los aplausos ya que uno se presentó como más ingenioso que otro.

“Diosito dando señales”, “No creo que sea su primera chamba”, “Es el destino hablándonos”, “El universo da señales muy claras, somos nosotros los negados”, “Es una señal. Corré. Cuando me casé la primera vez el juez no llegaba, no encontraba mi vestido, y tampoco estaba la comida. Ese tipo de eventos inesperados yo los veo como señales”, “A mi me pasa eso y me cago de miedo”, “Jajajaja yo lo tomaría como señal, no soy supersticioso pero no me casaría”, “Sal de ahí buen hombre… Es una señal”, fueron algunas reflexiones que postearon en la plataforma.