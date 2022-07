Victoria Beckham defendió a su hija de ataques a su cuerpo recibidos por redes

David y Victoria Beckham formaron una hermosa familia junto a sus hijos Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) y Harper Seven (10). Y las dos mujeres del clan, hoy son novedad porque la diseñadora de modas reveló en una entrevista cómo hace para proteger a su hija de ser juzgada por su cuerpo en las redes.

La ex integrante de las Spice Girls concedió una entrevista a Vogue Australia y allí reveló que la menor no usa las redes sociales y que no lo tendrá hasta que desarrolle una autoestima sólida: ”Ver lo cruel que puede ser la gente realmente me preocupa”.

“Ella está en esa edad en la que su cuerpo va a empezar a cambiar, pero se trata de asegurarnos de que nos comuniquemos mucho como familia y ella se rodee de buenos amigos”, comentó Beckham y sumó: “Pero es bastante aterrador, no puedo mentir”.

Vicktoria Beckham habló de su hija Harper Seven y las críticas hacia su cuerpo

Harper disfruta de su niñez y según contó Victoria, le gusta vestirse acorde a su edad: “Ella no es una de esas chicas que salen con la cara llena de maquillaje y un top corto”.

Victoria Beckham habló del bullyng en las redes sociales

Ante tanto acoso y críticas virtuales del presente, en la entrevista realizada a Victoria Beckham no dudaron consultarle por cómo maneja y controla el uso de ellas en su hija menor, Harper Seven, que está a punto de cumplir 11 años.

La niña todavía no tiene creado su propio perfil y la diseñadora de moda resaltó que lo tendrá cuando crezca y pueda discernir todo lo que se dice y publica allí. De hecho, contó una anécdota familiar relacionada a la imagen corporal y qué es lo que piensa la menor.

“Ella me dijo recientemente ‘mamá, he visto algunas fotos tuyas cuando estabas en las Spice Girls, y tus faldas eran simplemente inaceptables. Eran demasiado cortas’. Luego, David intervino: ‘¡Absolutamente, Harper! Realmente lo eran’. Y en realidad estaba bastante disgustada por lo cortas que eran mis faldas”, compartió Victoria.

Victoria siguió: “Le dije ¿nunca vas a usar faldas así? y ella contestó ‘absolutamente no’. Ya veremos”.