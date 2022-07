La madre de Matías Defederico durísima con Cinthia Fernández: “Yo siento que las tiene secuestradas”

Lejos de llegar a un acuerdo, el conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico es cada vez más fuerte. Es así que, la madre del ex futbolista, Analía Frascino aseguró que la panelista tiene “secuestradas” a sus nietas, Charis, Bella y Francesca.

Desde su separación, los padres de las niñas, no lograron establecer una buena relación, lo que se vio reflejado en algunos escándalos que hicieron públicos en las redes sociales y en los diferentes medios de Comunicación.

Defederico afirma que rige una medida perimetral que impide su ingreso al country donde vive Cinthia para poder retirar a las nenas. Por este motivo, Analía Frascino, señaló días atrás en A la tarde que su hijo está “muy amargado” por no poder ver a sus hijas. “No puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia, solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada”.

También, contó que Matías teme que la bailarina le invente una causa y que por eso él prefiere evitar verla: “¿Por qué? Porque como ella expuso una causa de violencia que nunca llevó a la Justicia, tenemos miedo que salga golpeada y que sí le haga una denuncia por violencia de género”. Y siguió: “Hasta que no se solucione eso, él no va a ver a las nenas. Mi hijo no es un padre abandónico, es un padre que tiene miedo de ir preso”.

La exsuegra de Cinthia Fernández la llevará a la Justicia.

De la misma manera que hace días, Frascino volvió a los medios para salir en defensa de su hijo. En esta oportunidad lo hizo en una entrevista con Ulises Jaitt en El show del regreso. Analía criticó nuevamente a su Fernández: “Ella tiene un micrófono todo el día y puede decir lo que quiera. Le pone una cautelar en Capital para que el no pueda defenderse y consideré que tengo que salir a hablar yo, para defender a las nenas”, mencionó.

Con lamento, expresó que no puede ver a sus nietas. “Yo siento que las tiene secuestradas. Todo es un ‘no’: un ‘no’ para mí, un ‘no’ para Mati, y he llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y ver si puedo luchar por la tenencia de las nenas”.

Matías Defederico

“¿Ustedes en conjunto harían la presentación?”, preguntó Jaitt, indagando si De Federico también formaría parte del pedido de tenencia. “Sí, no nos queda otra. Si no, ellas viven encerradas en una casa sin relación con nadie. Me voy a presentar ante un juez y voy a presentar todo lo que expuse en televisión y todo lo que venimos padeciendo desde el día uno que está con él”, respondió Frascino.

“Si te la cruzás, ¿Qué le dirías?”, preguntó hacia el final Jaitt. Y la respuesta fue terminante: “Que se deje de romper las pelotas, que nos agotó. Que vamos por todo esta vuelta. Quiero que mi hijo viva tranquilo los años que le queden. Futbolísticamente no va a recuperar nada, la juventud la perdió haciéndose mala sangre tratando de estar al lado de una mujer por sus hijas”.