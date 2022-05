La novia de Matias Defederico apuntó filosa contra Cinthia Fernández: “Espero algún día sanes”

Cinthia Fernández y Matías Defederico volvieron a tener conflictos por temas legales y económicos. El exfutbolista recibió una perimetral de parte de la modelo y panelista ante la cual él reaccionó, negándole el ingreso a la madre de sus tres hijas al barrio en el que él vive y generó un verdadero escándalo.

Además, en el medio, Cinthia se metió con la actual pareja de Defederico, al señalar que la mujer ingresó al barrio en el que ella vive con sus hijas, llegó hasta el frente de la casa y filmó la vivienda de la panelista, donde reside desde que se separó del exjugador de fútbol.

La modelo contó ésta situación cuando un movilero de LAM le preguntó si ella tendría problemas de que Defederico vaya su barrio con la novia o con la hermana, para que alguna de ellas las acerque a las nenas para evitar contacto.

La novia de Defederico salió a responderle a Cinthia Fernández.

“Con su pareja yo tengo un tema, un día yo estaba colgando las cosas de Halloween y la veo a ella con el celular grabando mi casa, entró con ella sin consultarme”, enfatizó con cierto enojo.

Luego, aclaró que no le molesta que él rehaga su vida, si no que pasa por otra cuestión. “¿Por qué yo me tengo que bancar esto? Y ni siquiera dijo hola, compartís tiempo con mis hijas”, argumentó Cinthia.

“Después de eso dije esta chica no entra más. Aparte pedime permiso, el problema no es que rehaga su vida, es que respete mi casa”, sostuvo la expanelista de LAM.

Ante las palabras de la bailarina, Laura Alvo, la actual novia de Matías Defederico, salió a responder. Si bien se demoró unos días en hacerlo, se mostró visiblemente enojada con Cinthia Fernández por sus acusaciones.

La mujer, que es madre de una niña, decidió apuntar contra la mediática a través de su cuenta de Instagram. Y sin nombrarla, le envió un mensaje a Cinthia Fernández.

“Bueno querida no te contesté nunca nada por educación y por el respeto que le tengo a tus hijas y a mi pareja. Pero no voy a permitir que hables y me difames con esta acusación cuando vos no me conocés ni sabés nada de mí”, escribió Laura Alvo.

Y cerró con un contundente mensaje, el que aún Cinthia no salió a responder. “Espero algún día sanes”, fue la forma en la que la novia de Defederico cerró su descargo.