La exsuegra de Cinthia Fernández la llevará a la Justicia por decir que le pidió plata para abortar

La batalla mediática entre Cinthia Fernández y Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico, parece no terminar y este martes sumó un nuevo capítulo. Es que la mujer habló nuevamente con A la tarde (América TV) y aseguró que llevará a la bailarina a la Justicia por sus últimas declaraciones.

Analía Frascino aseguró que no tiene más ganas de hablar y que la nota al programa de Karina Mazzocco es la última que dará. Y, ante esta situación, se despachó con todo contra la mamá de sus tres nietas: Charis, Bella y Francesca.

“Primero quiero aclarar que desde los 45 años que no menstrúo y por eso la voy a llevar a la Justicia, por lo de los dos abortos”, comenzó diciendo Frascino. Es que días atrás, Cinthia aseguró que su exsuegra le pidió dinero dos veces para abortar sin que lo sepa su pareja.

“Segundo, la voy a llevar a la Justicia por lo de las brujerías”, dijo muy enojada la madre de Defederico. Esto después de que la bailarina contó un episodio en el que supuestamente la mujer le hizo magia negra.

“Hace 18 años que tengo la misma pareja, sí es cierto que tuve algunos distanciamientos. Pero tengo 57 años y desde los 45 que soy menopáusica”, insistió la mujer y de esta forma poder dejar en claro que no tuvo dos embarazos como dijo Cinthia.

Cinthia Fernández asegura que su exsuegra hace “brujerías”

Cinthia, enojada con la madre de Defederico, no dudó en ventilar otras situaciones familiares, hasta el momento desconocidas.

“Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata. ¿O no?”, afirmó, enojadísima.

“Entraba al living de su casa y su exmarido estaba degollando gallinas. ¿Usted, señora?”, siguió visiblemente molesta con la situación.

“Tengo todos los mensajes diciéndome ‘put…, trol...’. Y no te voy a permitir que vos me digas ‘mala madre’ porque no conocés nada de mis hijas. ¡No sabés lo que les gusta comer! ¡No sabés los talles de la ropa! ¡¿Con qué derecho hablás?!”, se despachó.

“Estoy 24/7 con ellas, estoy todos los días con ella y duermo cuatro horas por día, ¡para pagar lo que tu hijo no pasa! Tu hijo se la pasa de joda, vive la vida loca, dice que no tiene plata y todo es mentira”, exclamó a los gritos.

“Me pedía guita a las dos, tres de la mañana, diciéndome ‘hija de put…, le llenás la cabeza a mi hijo que no me da plata’. Ella me pedía plata para hacerse abortos porque le daba vergüenza que su hijo se entere”, afirmó al cierre de la entrevista.