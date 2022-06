Cinthia Fernández asegura que su exsuegra, la mamá de Matías Defederico, hace “brujerías”

Los enfrentamientos entre Cinthia Fernández y Matías Defederico continúan, y en los últimos días se sumaron a la pelea mediática la madre del exfutbolista y el padre de la bailarina. Y, entre los entredichos, la panelista de Momento D acusó a su exsuegra de hacerle brujerías.

Analía Frascino, madre de Matías Defederico y abuela de las tres hijas de Cinthia, fue como invitada al programa de Karina Mazzocco, “A la tarde”, donde amenazó con llevar a Cinthia Fernánde a la Justicia e hizo escalofriantes acusaciones.

Las palabras de la mujer molestaron aún más a Cinthia, quien no dudó en ventilar otras situaciones familiares, hasta el momento desconocidas.

“Ella dice que quise abortar a mis hijas… Usted pasó el límite, señora. Usted que me quemó la cabeza para que yo aborte a mi hija”, dijo enojada la artista en una nota con el mismo programa.

“Usted es una nefasta, señora, al decir que mi tercera hija le cag… la carrera a su hijo. Voy a sacarle hasta las ganas de vivir. En la Justicia, no se preocupe que de usted me voy a encargar y la vida también”, arrojó.

La madre de Matías Defederico explotó contra Cinthia Fernández

Cinthia Fernández asegura que su exsuegra hace magia negra

Además, la bailarina acusó a la madre de su exesposo de hacerle trabajos de magia negra. “Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata. ¿O no?”, afirmó, enojadísima.

“Entraba al living de su casa y su exmarido estaba degollando gallinas. ¿Usted, señora?”, siguió visiblemente molesta con la situación.

“Tengo todos los mensajes diciéndome ‘put…, trol...’. Y no te voy a permitir que vos me digas ‘mala madre’ porque no conocés nada de mis hijas. ¡No sabés lo que les gusta comer! ¡No sabés los talles de la ropa! ¡¿Con qué derecho hablás?!”, se despachó.

Analía, la madre de Matías Defederico, en A la tarde.

“Estoy 24/7 con ellas, estoy todos los días con ella y duermo cuatro horas por día, ¡para pagar lo que tu hijo no pasa! Tu hijo se la pasa de joda, vive la vida loca, dice que no tiene plata y todo es mentira”, exclamó a los gritos.

“Me pedía guita a las dos, tres de la mañana, diciéndome ‘hija de put…, le llenás la cabeza a mi hijo que no me da plata’. Ella me pedía plata para hacerse abortos porque le daba vergüenza que su hijo se entere”, afirmó al cierre de la entrevista.