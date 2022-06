Operan a una de las hijas de Cinthia Fernández en medio del escándalo mediático con su exsuegra

Cinthia Fernández está viviendo días dificiles luego de que su exsuegra, la mamá de Matías Defederico, salió al cruce con ella a través de las redes y de los medios. En medio de este escándalo mediático, la bailarina suma una nueva preocupación que es la operación de una de sus tres hijas.

La panelista de Momento D (Eltrece) explicó que Francesca, la menor de las niñas, tiene un problema dermatológico y necesitan realizarse una pequeña cirugía.

“Le tienen que hacer una microcirugía para extirparle unas cositas que le salieron en la piel”, afirmó Cinthia cuando Pampito le preguntó sobre el tema, del que no había hablado hasta el momento.

La mediática contó en Mañanísima que es los médicos le indicaron que lo que tiene su hija es “algo virósico y bastante común en los chicos”.

Por último, la panelista apuntó contra su ex, el padre de sus hijas, quien no estaría al tanto del problema de salud de la niña. “No sabe nada sobre sus hijas. Siempre habla desde la ignorancia pura y absoluta”, dijo tajante.

Francesca es la menor de las tres hijas.

La exsuegra de Cinthia Fernández la llevará a la Justicia

La batalla mediática entre Cinthia Fernández y Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico, parece no terminar y este martes sumó un nuevo capítulo. Es que la mujer habló nuevamente con A la tarde (América TV) y aseguró que llevará a la bailarina a la Justicia por sus últimas declaraciones.

Analía Frascino aseguró que no tiene más ganas de hablar y que la nota al programa de Karina Mazzocco es la última que dará. Y, ante esta situación, se despachó con todo contra la mamá de sus tres nietas: Charis, Bella y Francesca.

“Primero quiero aclarar que desde los 45 años que no menstrúo y por eso la voy a llevar a la Justicia, por lo de los dos abortos”, comenzó diciendo Frascino. Es que días atrás, Cinthia aseguró que su exsuegra le pidió dinero dos veces para abortar sin que lo sepa su pareja.

“Segundo, la voy a llevar a la Justicia por lo de las brujerías”, dijo muy enojada la madre de Defederico. Esto después de que la bailarina contó un episodio en el que supuestamente la mujer le hizo magia negra.

“Hace 18 años que tengo la misma pareja, sí es cierto que tuve algunos distanciamientos. Pero tengo 57 años y desde los 45 que soy menopáusica”, insistió la mujer y de esta forma poder dejar en claro que no tuvo dos embarazos como dijo Cinthia.