19 de junio de 2026 - 19:10

Veterinarios explican por qué los gatos pueden beneficiarse de salir a la calle bajo supervisión

Investigaciones recientes señalan que las salidas supervisadas ayudan a mejorar tanto el bienestar físico como el equilibrio emocional de los gatos.

Si el gato repite estos gestos, significa que la persona ocupa un lugar único en su mundo.

Si el gato repite estos gestos, significa que la persona ocupa un lugar único en su mundo.

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Por Redacción Por Las Redes

Cada vez más especialistas en comportamiento animal y veterinarios coinciden en que los gatos pueden obtener importantes beneficios cuando tienen la oportunidad de explorar el exterior de manera segura y controlada. Investigaciones recientes señalan que las salidas supervisadas ayudan a mejorar tanto el bienestar físico como el equilibrio emocional de los felinos.

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Gatos. Fuente: Canva
Gatos. Fuente: Canva

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La importancia de estimular los instintos naturales

Los gatos son animales curiosos por naturaleza. Su comportamiento está ligado a la exploración constante del entorno, la observación de movimientos, la identificación de olores y el descubrimiento de nuevos estímulos. Cuando estas necesidades no encuentran una forma adecuada de manifestarse, algunos ejemplares pueden experimentar aburrimiento, frustración o estrés.

Una investigación publicada en la revista científica Frontiers in Veterinary Science analizó el comportamiento de diversos gatos antes y después de incorporar actividades controladas al aire libre. Los resultados mostraron que la exposición a nuevos entornos puede contribuir positivamente al bienestar general de los animales.

señales de gatos

Los especialistas explican que la posibilidad de interactuar con elementos externos permite que los felinos ejerciten capacidades que forman parte de su comportamiento natural sin necesidad de exponerse a riesgos innecesarios.

Los beneficios que puede aportar el contacto con el exterior

Las salidas supervisadas ofrecen una alternativa para que los gatos exploren nuevos espacios mientras permanecen protegidos bajo la vigilancia de sus dueños. Esta experiencia estimula diferentes sentidos y favorece una rutina más enriquecedora.

Gatos

Entre los principales beneficios identificados por expertos se encuentran:

Mayor estimulación mental

Los nuevos olores, sonidos, movimientos y paisajes representan desafíos que mantienen activo el cerebro del animal y favorecen su desarrollo cognitivo.

Reducción del aburrimiento

La variedad de estímulos ayuda a romper la monotonía que algunos gatos pueden experimentar cuando permanecen exclusivamente en ambientes interiores.

Menos conductas destructivas

Los especialistas señalan que un gato mentalmente estimulado tiene menos probabilidades de desarrollar comportamientos problemáticos, como arañar muebles de forma excesiva o realizar acciones asociadas con la frustración.

Incremento de la actividad física

Explorar espacios al aire libre permite caminar, trepar, investigar y moverse más que durante una jornada habitual dentro de casa, lo que favorece una mejor condición física.

Disminución del estrés

El enriquecimiento ambiental puede contribuir a reducir determinadas conductas relacionadas con la ansiedad y el estrés, mejorando el equilibrio emocional del animal.

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