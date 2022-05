Valeria Sampedro explicó por qué se va de “Tempraneros”

Este viernes, Valeria Sampedro anunció que era su último día al frente de Tempraneros, en Todo Noticias, TN, junto a Sergio Lapegüe. En el mismo día, el conductor contó que el próximo lunes 16 Roxy Vázquez retomará su lugar en el programa tras meses de licencia por maternidad. “Me encantó haberte cuidado el lugar”, le dijo Sampedro a Roxy Vázquez, según Exitoina.

“Último día en Tempraneros y el reemplazo que me cambió la perspectiva de hacer noticias en la tele”, escribió Sampedro en un posteo publicado en su cuenta de Instagram junto a una foto con todo el equipo del programa de la primera mañana de TN.

Valeria Sampedro y el equipo de Tempraneros

Además, la periodista expresó: “Porque no dejamos de informar, pero me he reído a carcajadas a las 6 de la mañana y los que me conocen saben lo que soy recién amanecida”, bromeó. “Pues, esta gente, con @sergiolapegue a la cabeza, es un equipazo aceitadísimo que te hace el laburo facil y feliz”, destacó. “Los de delante de cámara, los que están detrás y quienes lo ponen al aire. Amé #Tempraneros. Gracias por dejarme ser parte”, concluyó Valeria Sampedro.

El regreso de Roxy Vázquez a TN

La salida de Sampedro corresponda a la vuelta de Roxy Vázquez, conductora oficial del noticiero. La periodista se comunicó con sus colegas a través de una videollamada, donde se confirmó que su gran regreso será el próximo 16 de mayo.

Roxy Vázquez presentó a Pedro, su segundo hijo. (Instagram)

El 16 de enero, Roxy Vázquez fue mamá de Pedro. La conductora de Todo Noticias (TN) compartió en la red la primera foto del pequeño. “Pedro”, escribió Vázquez junto a un corazón y la foto del pie del pequeño. La periodista acompañó la tierna postal con el tema canción de cuna, de Los Piojos.

Ese día, la periodista apareció sonriente en un móvil desde su hogar y expresó: “Estoy como estamos todas las mamás recientes, muy agotada porque no hay horario, porque te despertás, porque el bebé llora, porque la mamadera, porque los cólicos y todas esas cosas que nos pasa a las mamás, no voy a mentir porque yo soy una más”; sin embargo, Roxy Vazquéz reconoció estar más contenta que nunca.

Vázquez manifestó con una gran sonrisa: “Estoy feliz de la vida porque es lo más lindo que te puede pasar”.