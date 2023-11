Una tiktoker contó que dejó su primer trabajo de “adulto” porque le “exprimía el alma”

Una tiktoker que tuvo su primer “trabajo corporativo” dijo que lo había dejado al darse cuenta de que era “horriblemente tóxico”. Andra dijo que estaba orgullosa de su generación porque había tirado por tierra el concepto de “vivir para trabajar”.

La joven originaria de Minneapolis se graduó recientemente y dijo que estaba muy feliz por el trabajo que había conseguido, en el área de Marketing de una empresa de Salud.

Sin embargo, su primera experiencia no fue como esperaba porque en menos de cuatro meses se dio cuenta que sus compañeros de 40 años hacía el mismo trabajo ganaban lo mismo que ella, entre otras cosas.

“Personalmente, no soporto estar sentado en una oficina tóxica, iluminada con fluorescentes, fría y fría, con poco o nada que hacer en todo el día. Me alegro de que la generación Z esté empezando a luchar contra los empleos corporativos de 9 a 5, especialmente cuando ya hemos demostrado que el trabajo desde casa es igual de productivo”, escribió en la descripción del video.

Andra dijo que trató de atravesar la situación con el mayor optimismo posible pero que no logró adaptarse.

“Intenté atravesar todo eso con un optimismo ciego, pero era tan negativo para el alma que en nueve meses me levanté preguntándome si esta es la forma en la que quería seguir viviendo y la respuesta era que no, no quería seguir haciendo eso”, dijo.

“Trabajar está bien. Pero trabajar dejando un montón de tiempo de tu vida es insano”; “No me importa trabajar, lo que no quiero es no tener tiempo para mi vida”; “A veces siento que la gente joven no tiene un futuro real, ahora ellos no tienen ninguna razón para trabajar duro”, comentaron los usuarios.

Seguí leyendo