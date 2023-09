Una quinceañera se hizo viral en TikTok con su sorprendente holograma de bienvenida

La celebración de los 15 años es un evento trascendental en la vida de una adolescente, y para Ana, esta ocasión debía ser nada menos que extraordinaria. La joven quinceañera decidió darle un giro completamente innovador a su fiesta, y lo hizo con un impactante holograma que dejó a todos boquiabiertos.

La entrada de Ana a su fiesta de 15 se volvió viral en TikTok y causó sensación en las redes sociales. En un intento por hacer que su noche fuera inolvidable desde el primer momento, Ana optó por un enfoque de bienvenida verdaderamente original. Un holograma de la cumpleañera la recibió en la entrada del salón, dando la bienvenida a los invitados y guiándolos hacia sus mesas asignadas.

Pero la creatividad de Ana no se detuvo ahí. Los organizadores se ubicaron en los exteriores del salón, detrás de una mesa repleta de pulseras de color plateado. Estas pulseras no eran simplemente un accesorio de lujo, sino la “llave” para una experiencia inmersiva que dejó a todos sorprendidos.

Cada invitado que llegaba al salón debía solicitar una de estas pulseras para poder ingresar a la fiesta. Una vez dentro, se encontraban con un panel de vidrio en el que se proyectaba una imagen de Ana ya vestida y preparada para disfrutar de su noche especial. Al colocar la pulsera sobre un dispositivo, el holograma de Ana comenzaba a hablar con un emocionante mensaje de bienvenida: “¡Llegaste! Va a ser una noche soñada. Gracias por venir”. Luego, la joven quinceañera indicaba a cada invitado a qué mesa pertenecían.

El video de esta entrada inusual se compartió en TikTok y rápidamente se volvió viral, acumulando casi dos millones de reproducciones y más de 100 mil me gusta. Los usuarios quedaron asombrados por el nivel de lujo y originalidad que Ana había traído a su fiesta de 15.

Los comentarios no se hicieron esperar, con personas expresando su asombro y admiración por la celebración. Uno de los comentarios decía: “Me miré todo el video, leí los comentarios y nunca descubrí quién es Ana? Jajaja que tiene tanto Glamour”, mientras que otro decía: “Los papis de Ana me querrán adoptar? Soy grandecita, pero me porto bien”. “En mi época había un señor en la puerta con una lista, y estaba 3 horas para encontrar tu nombre y decirte la mesa” comentó una internatuta.

SEGUÍ LEYENDO: