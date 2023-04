Una pareja de ganaderos denunció homofobia en su pueblo: “Nuestras vacas no comen porque somos gays”

En el pueblo Tejedo del Sil, viven Isidro y Baldo ellos son una pareja gay de ganaderos y dueños de 100 vacas. Ellos afirmaron que en la comarca de El Bierzo, en Castilla y León, no se sienten queridos. “Yo saludaba a la gente y todos me corrían la cara, aquí claramente es un caso de homofobia”, relató Isidro, según informó Antena 3.

La pareja ha soportado todo tipo de insultos por su orientación sexual. Baldo afirmó que le decían “maricón” y además recibían gestos femeninos que “solo pretendían humillarnos”.

Pero no es solo humillación y desprecio. Sino que sus vacas no pueden pastar en los montes públicos. La pareja creó una ganadería y, según denuncian, se les niega el acceso a los pastos públicos a sus vacas, algo a lo que tienen derecho como cualquier profesional del sector: “Yo, según la junta vecinal, no tengo ningún derecho”. Han escrito en varias ocasiones a la junta vecinal pero nunca recibieron una respuesta.

El negocio de la pareja está pasando por un mal momento ya que sus vacas no tienen pastos y están al borde de la ruina. Sin pastos, las ayudas europeas tampoco llegan. Eso les impide solicitar las ayudas de la PAC, las subvenciones europeas. Y sin estas ayudas, el negocio es imposible.

Por eso, la pareja inició una marcha a pie de 120 kilómetros, desde Tejedo del Sil hasta León. Son acompañados por su vaca ‘Valenciana’ y quieren llegar ahí para exigir sus derechos, los mismos que el resto de ganaderos.

Ahora se encuentran a tan solo 8 kilómetros de la ciudad. Confían en que la Junta de Castilla y León les reciba para poder ponerle fin a esta pesadilla, ya que han recibido el apoyo de numerosos vecinos de otras localidades.

Isidro y Baldo ellos son una pareja gay de ganaderos y dueños de 100 vacas. Gentileza: El Diario.es.

Este lunes llegarán a Villablino, la primera parada. Los dos, Isidro y Baldo, entre lágrimas, leían un comunicado. “Gracias, muchas gracias por vuestro apoyo, cualquier apoyo será bien recibido. No nos vamos a rendir, ni a doblegarnos ante la injusticia”.

Días después, ambos aseguraron sentirse fuertes y explicaron que, aunque quieren echarlos de su pueblo, “no lo van a conseguir”. En una entrevista para Antena 3 Noticias, Baldomero, uno de los ganaderos afectados, desmiente la versión de la Junta Vecinal, que asegura que no quieren pagar: “Quiero dejar públicamente que he estado mandado cartas certificadas en las cuales digo siempre, de antemano y en mayúsculas, que quiero pagar. No me dejan optar a pagar”.

Aun así, afirmaron que hasta que no reciban una respuesta firme por parte de las autoridades competentes no “se moverán” de la sede del gobierno autonómico: “La Junta dice que nos ha ayudado. Yo quiero saber, que me digan, en qué nos han ayudado”.