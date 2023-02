Una mujer es la líder de la semana en Gran Hermano: quién es la jugadora que por primera vez ganó el desafío

Los jugadores de Gran Hermano se enfrentaron una vez más en la prueba de líder de la semana que por primera vez ganó una de participante. La joven tendrá el beneficio de la inmunidad y podrá salvar a uno de sus compañeros de la placa el próximo jueves.

El dueño de la casa les propuso un nuevo desafío en el que tuvieron que poner a prueba sus habilidades. El objetivo era hacer equilibrio sobre una tabla, con la ayuda por momentos de una cuerda, pero a algunos les jugó en contra.

Los participantes jugaron en tandas de tres, pero muy pocos lograron mantenerse firmes y sin caerse. Esta vez las finalistas fueron todas mujeres, por lo que Camila, Julieta y Romina se enfrentaron en vivo.

La primera en caerse fue Romina, por lo que en una difícil final se enfrentaron Camila y Julieta, quienes en la primera etapa casi ni se movieron y sus baterías se mantuvieron casi al máximo. Además, ninguna de las dos había sido líder antes.

Finalmente, ganó Camila. La joven de 21 años tuvo una gran concentración tanto en la primera etapa como en la final. Fue superadora en ambos momentos y el juego se pondrá picante ahora que ella tiene el poder de salvar a alguno de sus compañeros.

Una mujer es la líder de la semana en Gran Hermano.

El miércoles será la gala de nominación y los nueve participantes ingresarán al confesionario a dar sus votos. Pero solo ocho podrán quedar en placa y uno de ellos será el nuevo eliminado, por lo que no podrá ser parte de la gran final que se desarrollará en solo algunas semanas más.

Todos quieren llegar a la etapa final, por lo que lo dan todo semana a semana para no quedar en placa. La convivencia se pone cada vez más difícil y quienes mejor piensen sus estrategias podrán lograr el objetivo.

Agustín destrozó a Romina en el Debate de Gran Hermano

Tras ser eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín estuvo en El Debate y explicó su pelea con Romina. Detalló los motivos por los que ella “no lo quiere” y la acusó de discriminarlo.

“¿Por qué Romina no te quiere?”, le preguntó Ceferino Reato, uno de los panelistas de El Debate. La primera respuesta de Agustín fue: “Porque nos cruzamos. Además, Romina no nomina mujeres”.

Y agregó: “Ella nomina a los hombres, y eso a Romina le conviene también”. Entonces, intercedió otra de las panelistas, Laura Ubfal.

“Perdón Agustín, pero ¿vos te creés que ella no sabe todo lo que dijiste de ella? Como política, y todo lo que dijiste…”, le soltó.

“¿Y todo lo que ella dijo de mí?”, retrucó el participante de 25 años. “Se metió con mi sexualidad, me sacó el cuero y me defenestró. Me discriminó sin saberlo”, añadió Agustín.

“Si ella está limpia y no tiene nada que temer, qué problema se hace”, sumó el “León”. A lo que Ubfal le contestó: “Entonces decí ‘los dos nos agredimos’. Decí la verdad”.