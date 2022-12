Una joven pidió permiso para faltar a su primer día de trabajo, su jefa se lo negó y renunció

Una joven se volvió viral en TikTok por subir una insólita conversación. Se trata del chat de su hermana con una joven a la que acababa de contratar. La mujer, por medio de audios de WhatsApp, le preguntó a su jefa si podía faltar a su primer día de trabajo porque tenía que hacer otras cosas. Las inusuales preguntas de la joven y sus requerimientos, hicieron que su empleadora se preguntará: “¿esto es real?”.

En la red social Tiktok, la usuaria @godoytalya0 subió la conversación y rápidamente logró que se viralizara. Con casi 3 millones de reproducciones, el video muestra un chat que consiste en un intercambio de audios. El primero, corresponde a una mujer que comenzaría su primer jornada laboral el día siguiente.

“Consulta, viste que yo mañana comenzaría ahí donde tú estás, bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana? Porque tengo unas cosas que hacer.”, se escucha en el primer mensaje.

Acto seguido, la joven sugiere otra alternativa: “si no, puedo llegar más tarde a eso de las 12 o la 1. ¡Ah!, ¿y a qué hora tengo la merienda?”. En un tercer audio, agrega: “¿hay comida y todas esas cosas? ¿Puedo tomar mate?”.

Si bien en el primer video los audios en respuesta no fueron reproducidos, @godoytalya0 subió una “parte dos”, en la que muestra cómo su hermana, la jefa, responde a las dudas de la mujer. Su enojo y perplejidad no pasan desapercibidos.

“Ni siquiera te presentaste a la charla, ni a la reunión del trabajo, ¿y ya vas a faltar?”, comenzó la mujer. Y continuó: “No, no, si llegás al mediodía, no tenés comida, no tenés hora de descanso, no tenés mate, no tenés nada. Llegas derecha a limpiar el piso”.

Ante su respuesta, la joven contratada no dudó en renunciar a su empleo porque este ya no era de su interés: “entonces no me sirve el trabajo, no vemos la próxima. El año que viene tal vez tenga suerte”.

Sin embargo, la situación no termina allí, puesto que en menos de un minuto la joven vuelve a enviar un audio con una nueva consulta. “Si yo no llegara a faltar mañana, ¿no?, ¿cuánto me van a pagar y cuándo voy a tener la licencia y el aguinaldo? Eso es lo que me interesa”, admitió la mujer.

Entre más de 3.600 comentarios, se puede ver a muchos usuarios indignados y otros que hacen chistes con la situación y las preguntas de la muchacha. Sin embargo, pese a sus idas y vueltas, en la segunda parte del video se puede ver que la joven sí se presentó a trabajar y debió comenzar por barrer el piso, tal como su jefa le indicó.