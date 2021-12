Una joven fingió su propia boda para poner celoso a su ex, pero le salió todo mal y se volvió viral en TikTok

Una tiktoker se volvió aún más viral luego de compartir con sus seguidores la historia de cuando trató poner celoso a su exnovio fingiendo que se había casado con un nuevo amor. Para ello, la joven hizo una sesión de fotos nupciales que subió a sus redes sociales. Sin embargo, según confesó, no obtuvo el resultado que esperaba.

En el vídeo que compartió en su cuenta oficial se le ve con gesto de vergüenza y un texto en el que explica lo que hizo para que su antigua pareja volviera a ponerse en contacto con ella. Luego entonces muestra una foto en blanco y negro en la que se le ve vestida de novia y abrazada al supuesto novio nuevo también vestido como si fuera a casarse.

Seguidamente enseña varias imágenes con el vestido blanco mientras posa en un lujoso salón con una recargada decoración y hasta un piano de cola, junto con otras instantáneas de la supuesta pareja derrochando amor. En una parte, incluso muestra una foto en la que se puede ver a una persona que parece estar oficiando la boda.

Pero todo el esfuerzo fue en vano, porque pese a todo, y según cuenta la propia protagonista, su estrategia no surtió ningún efecto ya que el ex vio las stories de sus redes, pero no le escribió nada, ni una reacción y jamás volvió a escribirle.

Aunque pueda parecer una idea un poco retorcida y extraña, lo cierto es que en el vídeo, que tiene casi tres millones de reproducciones, algunas usuarias confesaron sentirse aliviadas: “Me siento bien ahora porque sé que hay mujeres más locas por ahí”.