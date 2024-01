Una influencer afirma que los hombres no deberían tener novia si no tienen dinero y desata polémica

La declaración de una mujer en TikTok desató una fuerte controversia al afirmar que los hombres sin estabilidad económica no deberían tener novia. La creadora de contenido Sarita Fayad (@saritafayadcoach) argumentó que la estabilidad financiera es crucial para las relaciones de pareja, desencadenando un intenso debate en las redes sociales. Además, advirtió a las mujeres sobre involucrarse con hombres en esta etapa de desarrollo, sugiriendo que podrían ser abandonadas una vez que el hombre alcance sus metas económicas.

En el video, que duró más de dos minutos, la mujer expresó que su opinión no se basa en desvalorizar a las personas sin recursos, sino en la necesidad de que trabajen en su desarrollo personal. Señaló que, desafortunadamente, en la sociedad actual, la seguridad económica es fundamental para muchos hombres.

Conocida por brindar consejos sobre relaciones sentimentales, Sarita Faya Coach tiene una gran audiencia en TikTok, con más de 181 mil seguidores. En su análisis, cuestionó si un hombre sin estabilidad financiera debería comprometerse en una relación y concluyó que no, enfatizando que este período de crecimiento económico requiere enfoque y dedicación.

La influencer advirtió a las mujeres sobre involucrarse con hombres en esta etapa de desarrollo, sugiriendo que podrían ser abandonadas una vez que el hombre alcance sus metas económicas. Hizo hincapié en que tanto hombres como mujeres deben trabajar en su crecimiento personal antes de comprometerse en una relación.

Las palabras de Sarita generaron reacciones encontradas en las redes sociales, con algunos apoyando su perspectiva sobre la importancia de la estabilidad financiera en las relaciones, mientras que otros la criticaron por perpetuar estereotipos de género y valorar a las personas según su situación económica.

Entre los cientos de comentarios del posteo encontramos de todo. “Mi mejor amiga hace 15 años, inicio su relación con el que hoy es su esposo, él no tenía nada y ahora ella lo tiene todo! todo es relativo...”, “no estoy de acuerdo el proyecto entre de parejas es muy importante porque la lealtad es el principal herramienta para construir una meta yo no estaría”; “Quién te dijo a ti que los hombres somos animal de carga? no nacimos para resolver la vida a una mujer. Nuestro propósito de vida no es mantener a una mujer. Ella no es el premio somos nosotros.”

