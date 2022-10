Una figura de los programas de Marcelo Tinelli dejó el país y se mudó a Londres donde trabaja a cambio de comida

El programa Showmatch catapultó a la fama a varias personas que bajo el ala de Marcelo Tinelli crecieron y formaron su propia carrera. Una de ellas es Jorge Moliniers, quien participó durante varios años consecutivos en el Bailando por un sueño como partenaire de diversas figuras.

En las últimas horas se supo que el bailarín vendió todas sus pertenencias y se fue a probar suerte a Londres: “Mi vida siempre se ha basado en los desafíos: cuando dejé Paraguay para instalarme en la Argentina, lo hice con 400 pesos y vivía en un hotel familiar. Así fui progresando y realicé mi sueño en gran parte. Es como una droga porque después querés más. Decís, ahora quiero más y es lo que siento acá”, sentenció en diálogo con el programa Detrás de escena (AM 540).

“Me vine totalmente solo y la decisión la tomé en 2007. ¡Imaginate el tiempo que llevo soñando con todo esto! Este viaje es una gran aventura. Estoy feliz de estar acá y hacía tiempo quería hacerlo, pero era muy costoso”, continuó Jorgito, quien se declaró fan de la cultura inglesa.

Además, detalló todo el sacrificio que le costó armarse de paciencia y pelear por su sueño: “Vendí mi auto, toda mi ropa y hasta mis calzoncillos. El ser humano se va ajustando y entendés que no necesitás mucho para vivir. En la zona de confort uno quiere tenerlo todo y piensa que lo material te hace feliz. Pero con poco, acá estoy siendo muy feliz y aprendiendo un montón”.

Otras de las grandes revelaciones que realizó Moliniers es la confirmación de que sigue en pareja con Hugo Ávila, quién supo ser el jefe de los coachs de los ciclos de Marcelo Tinelli. “Hugo me dijo: «Te voy a extrañar y vamos a llorar un montón, pero no te voy a impedir vivir tus sueños»”. Es un acto de amor enorme el que estamos viviendo los dos”, expresó el joven paraguayo.

El camino a cumplir los sueño no es para nada fácil, pero mucho menos simple es obtener la fuerza para manter al anhelo a flote. Lo cierto es que Jorge Moliniers se encuentra sin trabajo formal debido a que no tiene los papeles necesarios. Es por ello que hasta el momento se mantiene con sus ahorros y también con trueques: “Doy clases en una academia y tomo clases gratis allí. A cambio, me dan víveres para comer. También estoy cuidando perros y gatos por las mañanas y las tardes”, dijo.

“El dueño de una veterinaria me ofrece el lugar de quedarme a dormir a cambio de que cuide a los animales. Obvio que tengo mis ahorros y los voy súper dosificando para no quedarme sin nada”, manifestó y luego cerró: “quiero explotar y vivir la experiencia a full. Me estoy conectando con productores, músicos, estudios de grabación. Estoy haciendo un montón de cosas y sueño con vivir mi costado musical, que nunca antes pude desarrollar del todo”, cerró Jorgito.