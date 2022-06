Una fanática de Ricardo Arjona se desnudó en un show y dejó mudo al cantante en plena presentación

Ricardo Arjona se olvidó la letra de una de sus canciones más conocidas y se quedó mudo unos segundos al ver que, en pleno show, una fanática hizo topless en medio del público. Desde el escenario, el cantautor guatemalteco vio esa situación y pausó el tema para hablar con la mujer.

Se trata de Rocío Gallardo, una mujer que fue junto a su marido a ver a uno de sus ídolos y cuando el artista cantó “Desnuda”, ella se lo tomó literal y se quitó la remera, el corpiño y cubrió sus pechos con sus manos.

Una fan de Ricardo Arjona se sacó todo en un show y dejó mudo al cantante en plena presentación.

Sin importar que a sus alrededores habían otras personas, incluso niños -que fue lo que más le criticaron quienes veían el show con ella- la mujer disfrutó de su ratito de fama en el show y luego en las redes y portales del mundo.

Incluso, ella misma publicó el momento en su perfil de Instagram. “Mi momento, mi instante, y hacerlo confundirse. Ufff. Ya, no más que me reviento de emoción”, escribió orgullosa.

Es que si bien la mujer se cubrió parte del torso con un brazo, Arjona no pudo disimular su sorpresa: interrumpió el tema y admitió que se había confundido la letra.

Desde abajo, la mujer le aclaró que estaba con su marido, quien no se hacía problema por la situación. Y ante las declaraciones de su fan, Arjona continuó con el tema.

El posteo de la mujer que se desnudó en el recital de Ricardo Arjona

Rocío no es la primera mujer que hace esto en un show de Arjona. Pero en las últimas horas tomó gran protagonismo por haber sido la última. Y no solo compartió el video del blooper que protagonizó junto a Ricardo Arjona en sus redes, sino que compartió un escrito.

“Evidencia visual de el momento de adrenalina más alto de mi 2022. Hasta ataque de llanto me dió después. No fue la acción, sino el valor para salir de mi zona de confort”, inció al pie del video.

Acto seguido, señaló: “Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión que tenga las agallas para tomar. Sé que tengo el apoyo de mi esposo, y no me importa un bledo el qué diran”. A modo de cierre, aclaró que en el recital también estaban su marido, su suegra, su cuñado y un primo.

“Que me quiten lo bailado que lo vivido no me lo va a quitar nadie”, escribió la mujer que dijo que esa grabación para ella es un momento único y personal.